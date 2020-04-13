Политтехнолог указал команде Зеленского на провал с реформированием ГФС

В Украине время карантина, когда люди думают о выживании но не отслеживают всех новостей, могут использовать для усиления налоговой милиции.

Такое мнение высказал политтехнолог Петр Охотин в блоге на site.ua.

"Именно финансовая система Украины была под пристальным вниманием западных инвесторов после Революции Достоинства. Нет, не потому, что хотели управлять. Просто переплетена система схем делала возможным отток любых сумм и куда угодно. Наши коррупционеры считали себя гениями, а западные партнеры видели таких гениев в 70-х и 80-х в Латинской Америке и Африке", – пишет автор.

Зеленскому указали на промах

Охотин предупреждает, во время пандемии старые финансово-промышленные группы пытаются установить контроль над схемами через медийные скандалы и назначения в фискальную службу без конкурсов.

"В украинских реалиях президент должен крепко держать вертикаль, которая базируется на людях, отобранных на конкурсах. Горячий, колючий мир с финансово-промышленными группами не может предусматривать возвращение людей из старой системы на должности. Ведь так владельцы ФПГ увеличивают свое влияние на политические решения в стране", – подчеркнул политтехнолог.

Он привел пример, как 8 апреля Сергей Солодченко, и.о. председателя ГФС, отчитался о ряде назначений.

"В основном – сотрудники следователя и оперативно-розыскного управления. Немножко поясню. В августе 2019 года ГФС было реформировано. Из нее выделили Государственную таможенную службу, которую возглавил Макс Нефьодов, и Государственную налоговую службу, которую возглавил Сергей Верланов. Такие изменения привели к тому , что новая налоговая сконцентрировала на себе администрирование налогов и аналитическую работу. Налоговая же милиция – именно к ней у бизнесменов есть много вопросов – осталась в ГФС, которая должна была вот-вот исчезнуть", – пишет Охотин.

Он обращает внимание на то, что назначение руководителей в важных структурных подразделений налоговой милиции происходит во время карантина.

"Были конкурсы? Не было ли коррупциогенного влияния? Возможно, Владимир Ткаченко, начальник ГУ управления оперативно-розыскной деятельности ГФС действительно является опытным специалистом. Возможно, вновь назначенный начальник ГУ оперативно-розыскной деятельности ГФС Владимир Ткаченко, является ангелом для бизнеса и не имеет плохих мыслей. Не знаю. И никто не может просто взять и назвать. Логика простая: есть конкурс – есть назначение", – пояснил политтехнолог.

По его мнению, откат реформы и появление непрозрачных назначений может повлиять не только на рейтинг Владимира Зеленского.

"Во-первых, появление групп с теневыми деньгами усиливает старые финансово-промышленные группы. Они хотят воспользоваться тем, что у Зеленского в команде нет людей, которые знают теневую сторону государства. В результате расстановки правильных людей ФПГ получают потоки, которые могут быть использованы как для личного обогащения, так и для финансирования собственных политических проектов", – объяснил Охотин.

Он также убежден, что незаконченная реформа фискальной службы грозит малому и среднему бизнесу, который переживает ужасные времена. "ФОПы были важной частью электората Владимира Зеленского. Усиление налоговой милиции, возможность назначать людей без конкурсов и отсутствие инструментов сбалансировать недореформированную ГФС приведет к протестам не только в Facebook", – считает политтехнолог.

Охотин напомнил, что прозрачность налоговой системы является условием международных партнеров. Они наблюдают за деятельностью таможни и налоговой. И назначение начальников "по договорняке" будет играть в минус власти Зеленского.

Он также назвал несколько решений выхода из ситуации:

Первое решение – передать функции налоговой полиции Государственной налоговой службе. В таком случае ответственность за действия этого органа будет лежать на человеке, который прошел конкурс и публично отчитывается за работу. Мало того, к ГНС сейчас приковано кампанию экспертов и медиа, следовательно, попытки злоупотреблять служебными обязанностями становятся объектом критики. И вину за попытки пугать бизнес будет нести не гибридная ГФС, которая как бы есть, но какой на самом деле нет, а реальный орган против которого можно будет судиться, защищая права.

Второе решение – создания Бюро финансовых расследований. С четко прописанными регламентами и открытым набором руководства.

Как сообщал OBOZREVATEL, детективы НАБУ и внутренней безопасности ГФС 7 апреля задержали начальника следствия налоговой милиции ГФС в Киевской области Чепеля Александра Васильевича на взятке в 50 тысяч долларов.

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