Ликвидация ГФС: в Кабмине приняли окончательное решение

Кабинет министров в среду, 6 марта, принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы.

Таким образом, ГФС разделят на Государственную налоговую (ГПС) и Государственную таможенную службы (ГТС), свидетельствует постановление, принятое по итогам заседания Кабинета министров, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом правительство будет направлять и координировать деятельность этих служб через министра финансов. Для реорганизации фискальной службы создадут комиссию, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Налоговая милиция остается в составе ГПС и ее территориальных управлений. В то же время в обязанностях ГТС значится оперативно-розыскная деятельность, ведомство также может проводить административное задержание нарушителей таможенных правил.

К территориальным органам ГТС относятся таможни и специализированные органы. Кабмин утверждает и увольняет глав и заместителей обеих служб, свидетельствует документ.

Местонахождение Гостаможенной службы - Киев, улица Дегтяревская, 11-г. В ходе заседания народный депутат Татьяна Острикова отметила, что ряд положений не соответствует наработанному межведомственной рабочей группой варианту, в частности, указав на наличие функций оперативно-розыскной деятельности у Гостаможенной службы, а также необходимость согласовывать кандидатуры глав территориальных управлений с областными администрациями.

“Когда мы принимаем подзаконные акты, то мы ограничены законами", - отметила министр финансов Оксана Маркарова. Глава министерства также отметила, что в будущем Минфин готов транслировать такие заседания межведомственных рабочих групп, а также опубликовать материалы работы данной группы.

Конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной службы проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина.

Как писал OBOZREVATEL,11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил главу ГФС Романа Насирова в должности. Суд признал, что его отстранение и увольнение с поста были незаконными. Он также постановил выплатить главе ГФС компенсацию в размере 184 тысяч гривен.

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