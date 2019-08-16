"Реформа гавани": блогер высмеяла катастрофические проблемы с медициной в Крыму

В оккупированном Крыму в городе Армянск при прохождении медосмотра в садиках и школах медсестры выдают образцы для отказов от осмотра ребенка.

Это происходит, поскольку для прохождения медосмотра нет ряда необходимых специалистов, сообщает в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25% со ссылкой на местных жителей.

"Почему вы соглашаетесь писать и подписывать такие отказы? Если в городе нет специалистов – это не вина родителей и не забота школ и садиков", – жалуется жительница Армянска Анастасия Стасюк.

"Армянск. Медицинская реформа гавани. Все продумано! Сами отказались!" – высмеяла ситуацию в Крыму блогер.

Армянск

Медицинская реформа гавани

Все продумано!

Сами отказались! pic.twitter.com/JAiQiXCnQZ — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 15 августа 2019 г.

Напомним, что в ночь с 23 на 24 августа в районе Армянска и Красноперекопска в аннексированном Крыму произошел выброс неизвестного вещества. Жители Армянска жаловались в социальных сетях на то, что их травят. У людей першило в горле, внезапно появилась слабость, а кожа покрывалась сыпью.

Оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из накрытого химическим выбросом города детей. Вскоре стало известно, что "химатака" из полуострова добралась и до материковой части Украины.

14 сентября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако уже 23 числа его отменили Позже жители рассказали, что дышать стало легче, но они испытывали головную боль и перепады давления.

6 октября стало известно, что выброс химических веществ из кислотонакопителя завода "Крымский титан" продолжился, из-за чего даже военные начали уезжать из города.

Для прохождения медосмотра нет ряда необходимых специалистов

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября представитель завода признался, что не понимает природы уничтожения флоры и плохого самочувствия населения Армянска.

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