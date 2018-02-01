Реформ не будет? ЕБРР озвучил прогноз по Украине на 2018 год

Европейский банк реконструкции и развития считает, что в 2018 году в Украине не будет существенных реформ.

Об этом заявил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, передает "РБК-Украина".

"Естественно, что в процессе реформ будет больше вызовов, особенно в год выборов. Я не думаю, что мы будем видеть большой взлет реформ в этом году", – сообщил Аджунер.

При этом он отметил, что ЕБРР продолжит инвестировать в украинскую экономику.

"Объемы инвестиций от ЕБРР зависят от общего инвестиционного климата в стране и реакции политиков и руководящих органов на вызовы, с которыми они сталкиваются. Но есть в принципе опасения, что мы будем сталкиваться с теми же проблемами", – резюмировал Аджунер.

Как сообщал "Обозреватель", накануне премьер Владимир Гройсман сообщил, что Украину в 2018 году будут ждать "весна и лето реформ".