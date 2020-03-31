Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что надеется на проведение референдума о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам до конца 2020 года.

Однако для этого предстоит еще принять закон о "О референдуме". Своим мнением он поделился в эфире программы "Свобода слова" в понедельник, 30 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сейчас этот проект уже был на регистрации, но чрезвычайная ситуация с коронавирусом немного корректирует эти планы. Я думаю, что когда мы выйдем из этого пике и вернемся после карантина к работе Верховной Рады, мы начнем принимать закон "О референдуме", и дальше, когда этот закон вступит в действие, тогда мы можем начинать инициировать подобные референдумы, в частности о допуске иностранцев к покупке. Я надеюсь, что к следующему году, возможно ко времени вступления в действие закона об обороте сельскохозяйственных земель, мы сможем уже дать предметные ответы на эти вопросы от народа", – сказал Корниенко.

Референдум по рынку земли: Корниенко назвал дату

По его словам, в законопроекте по земельной реформе нормы выписаны таким образом, чтобы ввести рынок земли как можно безопаснее.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 30 марта Верховная Рада приняла законопроект о запуске рынка земли, разрешив продажу гражданам Украины и отсрочив право участвовать в продаже юридических лиц.

Президент Владимир Зеленский обещал, что решение о продаже земли иностранным лицам и компаниям будет принято только в случае согласия на это народа, которое будет получено на всеукраинском референдуме.

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