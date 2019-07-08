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Реальна любая цена на газ – важно, какие будут последствия этого – Игорь Насалик в блиц-шоу "Без грима"

1.6тЧитать материал на украинском

Украинский политик, народный депутат III, IV и VIII созывов, который трижды избирался мэром города Калуш и баллотировался на мэра Киева. Главный спортсмен украинской политики, который жмет 135 кг и готов участвовать даже в боях без правил, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эксклюзивном блиц-шоу "Без грима" рассказал Анне Буткевич о том, реально ли уменьшить в два раза стоимость газа для населения, какой ошибке в своей жизни он благодарен, чем спорт помогает в политике, кто из всех президентов Украины был самым лучшим, чего бы он не сделал даже за миллион долларов и экономика какой страны может быть примером для Украины.

Не пропустите 9 июля в 07:30 на ОbozTV

Реальна любая цена на газ – важно, какие будут последствия этого – Игорь Насалик в блиц-шоу "Без грима"

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