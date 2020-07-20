Разумков сказал, владеет ли его семья сетью ломбардов
Разумков сказал, владеет ли ломбардным бизнесом. Фото slovoidilo.ua
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его семья больше не владеет ломбардным бизнесом.
На брифинге в понедельник, 20 июля, он отметил, что не действовал в своих интересах, когда на время карантина в стране разрешили работу ломбардов.
"Этот вид бизнеса был давно. Он совсем небольшой был. На сегодня у моей семьи его нет, ни у меня, ни у жены. И точно, я не лоббировал никаких своих интересов. Если есть другие данные, можете обратиться в правоохранительные органы", – заявил политик.
По данным Центра журналистских расследований, Разумков был совладельцем сети ломбардов "Про100Кредит" и политконсалтинговой компании.
В 2015 году он приобрел компанию Интеринвест ХХІ век, которая является соучредителем ООО "Полное общество Ломбард Про100Кредит ООО Интеринвест XXI век и компания", владеющей семью ломбардами сети Ломбард Про100Кредит.
Вторым учредителем "Ломбард Про100Кредит" является компания "Бизнесинвестгруп", которая принадлежит супруге Дмитрия Разумкова Юлии Чайке, дочери покойного мэра города Николаева Владимира Чайки.
Дмитрий Разумков с 2015 года был соучредителем и директором "Украинской политконсалтинговой группы", долю в которой после избрания народным депутатом также переписал на жену. Директором компании вместо Разумкова стал бухгалтер "Ломбард Про100Кредит" Дмитрий Тележинский.
Кроме того, на Тележинского переписали свои доли в Украинской политконсалтинговой группе партнеры Разумкова Нелли Яковлева и Василий Мокан, которые тоже стали депутатами по списку "Слуги народа".
Другого бизнеса, кроме трех указанных компаний, журналисты у семьи Разумкова не нашли.
По данным источников OBOZREVATEL, Кабинет министров мог принять решение разрешить работу ломбардов в условиях карантина под давлением Разумкова, который лично в этом заинтересован.