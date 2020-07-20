Разумков сказал, владеет ли его семья сетью ломбардов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его семья больше не владеет ломбардным бизнесом.

На брифинге в понедельник, 20 июля, он отметил, что не действовал в своих интересах, когда на время карантина в стране разрешили работу ломбардов.

"Этот вид бизнеса был давно. Он совсем небольшой был. На сегодня у моей семьи его нет, ни у меня, ни у жены. И точно, я не лоббировал никаких своих интересов. Если есть другие данные, можете обратиться в правоохранительные органы", – заявил политик.

По данным Центра журналистских расследований, Разумков был совладельцем сети ломбардов "Про100Кредит" и политконсалтинговой компании.

В 2015 году он приобрел компанию Интеринвест ХХІ век, которая является соучредителем ООО "Полное общество Ломбард Про100Кредит ООО Интеринвест XXI век и компания", владеющей семью ломбардами сети Ломбард Про100Кредит.

Вторым учредителем "Ломбард Про100Кредит" является компания "Бизнесинвестгруп", которая принадлежит супруге Дмитрия Разумкова Юлии Чайке, дочери покойного мэра города Николаева Владимира Чайки.

Дмитрий Разумков с 2015 года был соучредителем и директором "Украинской политконсалтинговой группы", долю в которой после избрания народным депутатом также переписал на жену. Директором компании вместо Разумкова стал бухгалтер "Ломбард Про100Кредит" Дмитрий Тележинский.

Кроме того, на Тележинского переписали свои доли в Украинской политконсалтинговой группе партнеры Разумкова Нелли Яковлева и Василий Мокан, которые тоже стали депутатами по списку "Слуги народа".

Другого бизнеса, кроме трех указанных компаний, журналисты у семьи Разумкова не нашли.

По данным источников OBOZREVATEL, Кабинет министров мог принять решение разрешить работу ломбардов в условиях карантина под давлением Разумкова, который лично в этом заинтересован.