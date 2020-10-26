Разумков сказал, когда Рада рассмотрит бюджет-20201

Верховная Рада рассмотрит проект закона о госбюджете-2021 на ближайшей пленарной неделе, начало которой запланировано на первые числа ноября.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает UBR. По его словам, ориентировочно рассмотрение состоится после 3 ноября.

"Если не случится чего-то экстраординарного, то… 2-го у нас с вами будет согласительный совет, а с 3-го у нас пленарная неделя. Я думаю, что в первые дни мы должны перейти к рассмотрению бюджета на 2021 год", – отметил глава Верховной Рады.

По его словам, на работу парламента может повлиять эпидемиологическая ситуация в стране.

"Но пока что не планируем менять режим работы. Будем смотреть, будем исходить из той ситуации, которая будет 2-3 ноября", – добавил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября Кабмин рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2021 год, который ему направило Министерство финансов.

Документ предполагает следующие показатели: рост ВВП – 4,6%, инфляция – 7,3%, среднемесячная зарплата – 13 600 грн. В бюджете заложен курс 29,1 грн/$.

Дефицит бюджета составит 270 млрд гривен, так что в следующем году Украине не обойтись без кредитов. Однако в Минфине сказали, что зависимость от заемных денег будет меньше, чем в 2020 году.

19 октября стало известно, что "слуги народа" провалили рассмотрение бюджета в сроки, предусмотренные законом.

"В законе действительно до 20 октября мы должны рассмотреть и нам очень хотелось те сроки, которые предусмотрены Бюджетным кодексом, соблюдать так же, как мы это сделали в прошлом году, но в законе есть несколько сроков – предельный срок для принятия бюджета – это 1 декабря", – прокомментировал ситуацию глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.