Разумков сказал, когда примут госбюджет-2021

Верховная Рада планирует рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении 20 октября.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента. По его словам, это крайний срок, когда ВР должна одобрить бюджет за основу.

"1 октября – это последний срок, когда можно подавать свои правки и предложения в бюджет. И надо учесть, чтобы 20 октября у нас было пленарное заседание, потому что это крайний срок, когда Верховная Рада может рассмотреть бюджет", – сказал Разумков.

Украинцы в следующем году должны будут отдать по 16 тысяч гривен своих налогов на обслуживание и погашение долгов, около 5,4 тысяч на дефицит Пенсионного фонда и больше 7 тысяч – на оборону и безопасность. Такие цифры представлены в проекте госбюджета-2021.

Сколько каждый украинец отдает своих налогов:

медицина – 4 188 грн (или 156,2 млрд со всего бюджета);

образование – 4 660 грн (или 173,8 млрд грн);

культура – 201,5 грн (или 7,5 млрд грн);

на безопасность и оборону – 7 163 грн (или 267,1 млрд);

НАБУ – 28,5 грн (или 1 млрд);

Офис президента – 28,55 (1,2 млрд грн);

Аппарат Верховной Рады – 36,2 грн (1,35 млрд);

Кабинет министров – 65,7 грн (2,45 млрд);

ПФУ – 5 465 грн (203,8 млрд).

Что получим

В новом бюджете предусмотрен рост зарплат и пенсий. Минималку повысят до 6000 грн в январе и до 6500 грн в июле. Следом вырастут и расходы на заработные платы бюджетников. К примеру, расходы на образование повысят на 28%, и большая часть этой суммы уйдет именно на фонд оплаты труда.

На 30% вырастут оклады в единой тарифной сетке с 1 января 2021 года до 2 670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2 893 гривен.

OBOZREVATEL подробно рассказал, чего ждать украинцам от нового бюджета.