Разумков высказался о зарплатах нардепов

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что у чиновников должны быть высокие заработные платы.

Такое мнение он высказал в интервью "Гордону". Он сравнил зарплаты в госсекторе с теми, которые получают рядовые украинцы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я успешный, я пришел… Я знал, на какую зарплату иду. В сравнении с зарплатами других украинцев, она не такая уж маленькая. Все хотят получать больше. Но зарплата главы Верховной Рады, в сравнении с врачом, который сегодня отвечает за жизни людей, в том числе и в рамках борьбы с пандемией, – реально несравнима", – пояснил свою позицию Разумков.

По его словам, высокие заработные платы чиновников должны прямо коррелироваться с минимальной заработной платой или с прожиточным минимумом.

"А просто так отвязать их и поставить на заоблачную сумму – это абсолютно не показатель. И второй момент: вы сейчас приводили примеры про миллионы долларов. Поверьте мне: если человек – коррупционер, если не будет наказания за правонарушение, то вы ему хоть $100 тыс. будете платить, хоть $2 млн в месяц", – заключил глава Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин утвердил график, согласно которому минимальная зарплата вырастет с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 – до 6000 грн, с 1 июля 2021 – до 6500 грн.

В Женеве минимальная зарплата составляет около 4 тысяч евро, что ровняется 72,8% от средней. Если бы такую пропорцию использовали бы и в Украине, то в Киеве минималка должна была составить 11,2 тыс. грн.