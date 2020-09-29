Разумков прокомментировал расходование "коронавирусных" денег на ремонт дорог

Вопрос выделения средств из правительственного фонда борьбы с коронавирусом на ремонт дорог – дискуссионный.

Об этом в авторской программе журналиста Кристины Бондаренко Христя Talk на канале "Редакция OBOZREVATEL" в YouTube рассказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. "Это дискуссионный вопрос. Дороги также связаны с обеспечением медицинскими услугами", – отметил он.

Вместе с тем председатель парламента сообщил, что во время рассмотрения тематического законопроекта №3509 относительно соответствующих изменений в государственный бюджет Украины было много дискуссий. "Кто-то его поддерживал, кто-то – нет", – сказал Разумков.

Он добавил, что сам не поддерживал его. "Если я не ошибаюсь, тогда я за это законопроект не голосовал", – уточнил глава Верховной Рады.

Полную версию блиц-интервью с Дмитрием Разумковым читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, министр финансов Сергей Марченко сообщил о том, что в Украине из Фонда борьбы с коронавирусом было потрачено 23 миллиарда, 10 из которых использовали на строительство дорог.