Разумков продавил особые условия для ломбардов? Вскрыта связь спикера со скандальным решением

Кабинет министров мог принять решение разрешить работу ломбардов в условиях карантина под давлением спикера Дмитрия Разумкова, который лично в этом заинтересован.

Об этом сообщают источники OBOZREVATEL. Так, Разумков еще в 2015-м купил компанию Интеринвест ХХІ век, которая является соучредителем ООО "Полное общество Ломбард Про100Кредит ООО Интеринвест XXI век и компания". В ее собственности находится семь ломбардов.

После, как выяснили сотрудники Центра журналистских расследований, Разумков переписал свой бизнес на свою супругу. Из-за карантина ломбарды временно остановили свою работу – изначально Кабмин запретил им работать. Однако в результате семья Разумкова понесла существенные потери – бизнес простаивал.

3 апреля, как говорят осведомленные источники, под давлением Дмитрия Разумкова Кабмин принял решение ввести особые правила для ломбардов – они смогут работать даже в условиях карантина.

Важно отметить, что Разумков, приняв решение уйти в политику, не продал свой бизнес, а всего лишь переписал его на супругу. Фактически конфликт интересов остается, спикер заинтересован в создании особых условий для ломбардов и в отсутствии надлежащего контроля над ними.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков владеет домом площадью 492 кв. м и земельным участком в 1020 кв. м на Софиевской Борщаговке в Киево-Святошинском районе.

Право собственности на дом и земельный участок Разумков оформил в конце апреля 2016 года. Согласно данным декларации, стоимость дома составляет 2,9 млн грн, а земли – 642,5 тыс. грн.

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