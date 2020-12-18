Разумков ответил, получат ли украинские врачи зарплату в 300 тысяч
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков признал, что в Украине нет денег, чтобы украинские врачи получали зарплаты, как в Польше.
Об этом спикер парламента рассказал в эфире 1+1. Однако он отметил, что в Министерстве здравоохранения ищут, где взять средства на зарплаты медиков.
"К сожалению, мы не можем сегодня поставить зарплаты от 80 до 300 тысяч гривен. Принять это на законодательном уровне? Я вам гарантирую: проголосует вся Рада. Даже те, кто не ходят – все придут, все проголосуют. Но денег под это в Кабинете министров Украины и в бюджете государства, к сожалению, пока нет", – сообщил он.
Разумков добавил, что для поднятия зарплат необходимо привлекать дополнительные ресурсы.
"Сейчас профильное министерство этим занимается. И я уверен, что и Верховная Рада это будет делать. Но сравнить наши возможности сегодня как государства с возможностями даже Польши достаточно трудно", – резюмировал нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Польша отменила подтверждение дипломов для украинских медиков.
При этом с начала пандемии коронавируса в Украине уволились уже около 34 тысяч медработников.
Директор Института сердца Борис Тодуров рассказал, что в Украине сложилась крайне тяжелая ситуация с зарплатами для медиков. Даже врачи, которые каждый день оперируют на сердце, получают 7 тысяч гривен.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к народным депутатам с требованием не поддерживать бюджет на 2021 год с недофинансированием медицинской сферы и срочно поднять зарплаты врачам.