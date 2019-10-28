"Это не шоу!" Разумков отреагировал на "подкуп" депутатов "Слуги народа"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что информация о подкупе депутатов "Слуги народа" из комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не подтвердится.

"Мне кажется, что это немного слишком публично происходит. Это все-таки не шоу", – сообщил Разумков в эфире "Факты недели".

"Это должен быть вопрос правоохранительных органов, если есть такой фактаж, независимо от того, от какой политической силы, потому что там по поводу комитета вопросы, а в комитете есть представители разных политических сил. Я надеюсь, что эта информация не подтвердится", – отметил спикер парламента.

В то же время Разумков акцентировал внимание на том, что если информация подтвердится, все виновные должны понести наказание.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что информация о подкупе депутатов "Слуги народа" не подтвердится "РИА Новости"

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский и Офис президента потребовали от ряда депутатов фракции "Слуга народа" пройти проверку на полиграфе. Причина – отказ голосовать на заседании парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики за законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости.

По словам бывшего народного депутата Сергея Лещенко, народным избранникам заплатили по $30 тыс. за отказ от голосования.

В законопроекте идет речь о ликвидации фирм-посредников, которые зарабатывают деньги "из воздуха" на операциях продажи-покупки недвижимости.

В частности, оценщики определяют стоимость объекта и полученную цифру вносят в Единую базу данных отчетов об оценке. Дальше база автоматически рассчитывает, не занизил ли хозяин квартиры ее стоимость, пытаясь сэкономить на налогах. Независимо от того, чьи расчеты (оценщика или системы) окажутся точнее, налог платится с большей суммы.

Изначально доступ в базу был бесплатным. Сейчас же после ряда “реформ” все идет через несколько фирм. За каждую попытку оценщика внести информацию в реестр он платит от 900 до 1800 гривен. Ежемесячно получаются миллионные платежи.

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