"Разрушит отношения!" Лавров ополчился на США из-за "газопровода Путина"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не будет остановлено в связи с введением санкций США.

"Конгресс сейчас обуревает желание сделать все, чтобы разрушить наши отношения", – отметил глава МИД РФ, комментируя проект военного бюджета Соединенных Штатов. Об этом сообщает РБК.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа продолжает дело администрации Барака Обамы.

"Дело, начатое администрацией Барака Обама, продолжается. Но мы привыкли к такому роду нападкам, знаем, как реагировать на них. Уверяю, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся", – резюмировал Лавров.

Накануне Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм.

В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин.

По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

Одновременно с этим оборонный бюджет запрещает военное сотрудничество с Россией "в целях расширения противодействия зловредной деятельности РФ, Китая и иных стран".

Общий бюджет Соединенных Штатов на оборону на 2020 год составит 738 млрд долларов. Американские законодатели рассчитывают одобрить документ до 20 декабря.

Министр иностранных дел России заявил, что строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не будет остановлено

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

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