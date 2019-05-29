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"Канализация стекает в море": в Крыму забили тревогу из-за вопиющей проблемы

1.8тЧитать материал на украинском

В Крыму оккупанты забили тревогу из-за полной неготовности полуострова к курортному сезону — сточные воды попадают в море, мусор не вывозят неделями, а туристов очень мало.

Как сказано в материале "Крым.Реалии", в Роспотребнадзоре уже предупредили, что в пробах морской воды не обнаружено аномалий, однако после массового наплыва отдыхающих ситуация может измениться.

При этом Роспотребнадзор отказался сообщать, какое именно побережье в Крыму сейчас самое чистое. Оккупанты ограничились лишь общей рекомендацией не глотать морскую воду.

Отмечается, что в 2018 году ведомство запретило купаться на 30 крымских пляжах из-за плохого качества морской воды. В частности, в Ялте пляжи закрывали из-за выбросов канализационных стоков.

Евпатория

Евпатория

ru.krymr.com

"У нас есть только два очистных сооружения на Большую Ялту. Первое находится у нефтебазы Ялты, второе — возле Симеиза. Так как они давным-давно устарели и не справляются со своей функцией, после относительной очистки все сбрасывается в море", — рассказал активист из поселка Кореиз Евгений Жуков.

По его словам, из-за штормов и агрессивной среды глубоководный выпуск сточных вод остался только в Форосе.

"Кроме того, гибнет курорт Мисхор: в районе Русалки собирается ил, море пытается самоочиститься. За день где-то 20 сантиметров толщи воды очищается с помощью ультрафиолета. Осадки идут на дно, и стоит волнам только начаться, как ил поднимается на поверхность. Купаться неприятно", — добавил он.

Председатель общественной организации "Курортный Крым" Александр Бурдонов посоветовал купаться туристам в Крыму только с утра.

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"Я скажу, что купаться можно везде с утра, пока народ не проснулся, а еще подальше от городов. Это 5-6 утра, до 7 часов — без вопросов. Достаточно безопасно купаться, пока температура воды не выше 25 градусов, потому что когда выше, то начинается бурный рост всей этой биологической заразы", — заявил он.

По мнению крымского эколога Маргариты Литвиненко, на туристическую привлекательность города влияет не только вопрос стоков.

"Проблема очищения канализационных стоков — это проблема номер один сейчас в Севастополе. Местные власти создали себе проблему, с которой справиться практически невозможно. У них такая задача — показывать, что все хорошо. Частично у них это получается, но отчасти по объективным причинам они не в состоянии с этим справиться. Я говорю в том числе и о вывозе мусора, чтобы оперативно собирать контейнеры, чтобы видно было, что предприятия ЖКХ работают. Но головная боль в виде того, что же все-таки делать с Первомайским полигоном — вернее, свалкой — остается, и проблема нарастает. Туристов в городе на самом деле очень мало, и только по случаю праздников...", — рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму уже признали провал туристического сезона, хотя тот лишь на подходе. В этом году полуостров посетит на 15% туристов меньше, нежели в прошлом.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
КрымтуристыЧерное море
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Комментарии
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Как там стеклянная холупа мост еще не развалился нацисты, по проекту который вы украли?))) еще нет?!))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
У бундер руки не из жопы растут, сразу из ануса)))
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Проблема сточных вод в Крыму не решалась десятилетиями, что при УССР, что при украинской оккупации. Наивно думать, что после освобождения Крыма от оккупантов можно сразу сделать всё хотя бы на уровне Сочи. Для этого потребуется время.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Одни вопли нацистов, как всегда)))
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