"Канализация стекает в море": в Крыму забили тревогу из-за вопиющей проблемы

В Крыму оккупанты забили тревогу из-за полной неготовности полуострова к курортному сезону — сточные воды попадают в море, мусор не вывозят неделями, а туристов очень мало.

Как сказано в материале "Крым.Реалии", в Роспотребнадзоре уже предупредили, что в пробах морской воды не обнаружено аномалий, однако после массового наплыва отдыхающих ситуация может измениться.

При этом Роспотребнадзор отказался сообщать, какое именно побережье в Крыму сейчас самое чистое. Оккупанты ограничились лишь общей рекомендацией не глотать морскую воду.

Отмечается, что в 2018 году ведомство запретило купаться на 30 крымских пляжах из-за плохого качества морской воды. В частности, в Ялте пляжи закрывали из-за выбросов канализационных стоков.

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"У нас есть только два очистных сооружения на Большую Ялту. Первое находится у нефтебазы Ялты, второе — возле Симеиза. Так как они давным-давно устарели и не справляются со своей функцией, после относительной очистки все сбрасывается в море", — рассказал активист из поселка Кореиз Евгений Жуков.

По его словам, из-за штормов и агрессивной среды глубоководный выпуск сточных вод остался только в Форосе.

"Кроме того, гибнет курорт Мисхор: в районе Русалки собирается ил, море пытается самоочиститься. За день где-то 20 сантиметров толщи воды очищается с помощью ультрафиолета. Осадки идут на дно, и стоит волнам только начаться, как ил поднимается на поверхность. Купаться неприятно", — добавил он.

Председатель общественной организации "Курортный Крым" Александр Бурдонов посоветовал купаться туристам в Крыму только с утра.

"Я скажу, что купаться можно везде с утра, пока народ не проснулся, а еще подальше от городов. Это 5-6 утра, до 7 часов — без вопросов. Достаточно безопасно купаться, пока температура воды не выше 25 градусов, потому что когда выше, то начинается бурный рост всей этой биологической заразы", — заявил он.

По мнению крымского эколога Маргариты Литвиненко, на туристическую привлекательность города влияет не только вопрос стоков.

"Проблема очищения канализационных стоков — это проблема номер один сейчас в Севастополе. Местные власти создали себе проблему, с которой справиться практически невозможно. У них такая задача — показывать, что все хорошо. Частично у них это получается, но отчасти по объективным причинам они не в состоянии с этим справиться. Я говорю в том числе и о вывозе мусора, чтобы оперативно собирать контейнеры, чтобы видно было, что предприятия ЖКХ работают. Но головная боль в виде того, что же все-таки делать с Первомайским полигоном — вернее, свалкой — остается, и проблема нарастает. Туристов в городе на самом деле очень мало, и только по случаю праздников...", — рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму уже признали провал туристического сезона, хотя тот лишь на подходе. В этом году полуостров посетит на 15% туристов меньше, нежели в прошлом.

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