Украинцев готовят к жизни с коронавирусом: Кабмин сделал первые шаги

В Украине сняли часть карантинных ограничений в красной и оранжевой зонах. Кабинет министров пообещал в дальнейшем принимать решения об ужесточении правил вместе с местными властями.

OBOZREVATEL собрал последние решения Кабинета министров.

Изменены критерии установления зон адаптивного карантина в регионах

Теперь наивысший уровень ограничения для “красной” зоны будет вводится, если уровень заболеваемости в регионе более чем в 5 раз превысит средний по Украине.

Перечень ограничений в "красной" зоне будут определять совместно с регионом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Разрешили работу садиков и школ в красных карантинных зонах

При этом в "красной" зоне закрывать школы и детские сады будут только при условии, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов.

Какие ограничения были раньше

В регионах с "зеленым" уровнем эпидемической опасности запрещено:

проведение дискотек;

работу ночных клубов;

деятельность предприятий общественного питания по организации досуга;

проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности).

Эти ограничения действуют во всех регионах независимо от цвета уровня эпидемической опасности, ведь к каждому добавляются ограничения "зеленой" зоны и всех предыдущих уровней:

"зеленая" – ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий не более 1 человека на 5 кв. м, заполненность залов в кинотеатрах и театрах не более 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте по количеству мест для сидения;

"желтая" – ограничения "зеленой" зоны + дополнительные: запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста, кроме тех, которые предоставляют "кризисные" услуги;

"оранжевая" – ограничения двух предыдущих зон + новые: запрещена работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц), развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, плановые госпитализации в больницы, работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, прием новых изменений в детские лагеря, действуют ограничения для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м.

"красная" – ограничения предыдущих зон + новые: запрет работы общественного транспорта, посещение школ, университетов и т. д., деятельности торговых развлекательных центров, кафе и ресторанов.

Что изменилось

"Красная зона" будет назначаться в случае:

- загруженности 75% коек в течение 5 дней подряд;

- в случае превышения среднего уровня по стране на 100 000 населения за 14 дней более чем в 5 раз;

- разрешается работа школ и садов;

- будет запрещено посещение учебных заведений во всех зонах в случае, когда на самоизоляцию отправлено более 50% классов.

"Оранжевая зона":

- на входе проведения мероприятия или на входе в заведение обязательно устанавливаются информационные материалы о площади и максимально возможном количестве посетителей;

- исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

Что еще решил Кабмин

Украинцам повысят пенсии и выплатят по 500 грн

Пенсионные выплаты в 2021 году повысят для отдельных категорий:

ежемесячная компенсационная выплата до 400 грн пенсионерам старше 75 лет, если пенсия не превышает размер средней заработной платы;

ежемесячная выплата до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, если пенсия не превышает размер средней заработной платы;

С 2021 году 1 марта станет постоянной датой индексации пенсий. По подсчетам Министерства финансов, на реализацию законопроекта нужно 4,5 млрд грн.

Сняли ограничения с зарплат топ-менеджеров ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка

Карантинное ограничение зарплат в 47 тыс. грн для членов правления и наблюдательных советов государственных ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка больше не действует. В правительстве решили, что оно негативно сказывается на работе финансовых учреждений.

Введут новые автомобильные права и техпаспорт

В водительских правах нового образца будет указываться информация о согласии на посмертное донорство, а также информация о группе крови и резус-факторе водителя с его согласия. Если же водитель откажется от участия в программе посмертного донорства и указания группы крови в документах, водительские права подлежат замене на аналогичные без указанных отметок.

Кабмин также утвердил новый формат техпаспорта транспортных средств. Теперь в нем будет указываться экологическая норма, которой соответствует транспортное средство – например, Евро 2, Евро 6 и др.

Безвиз с Гренадой

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с островной страной, которая расположена в Карибском море, Гренадой.

Соглашение предусматривает введение безвизовых поездок для граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемой деятельности.

Легализировали электронную справку ВПО (внутренне перемещенных лиц).

Теперь электронная справка ВПО будет в приложении "Дія". Уже на днях запустится бета-тест документа.

Ввели возможность предъявления электронного паспорта, э-паспорта для выезда за границу и идентификационного кода

В таких случаях:

- предоставление услуг почтовой связи;

- проведение банковских операций;

- подтверждение возраста при приобретении пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин или табачных изделий;

- предоставление услуг по медицинскому обслуживанию;

- предоставление гостиничных услуг;

- предоставление телекоммуникационных услуг;

- предъявление по требованию уполномоченного лица во время посещения административных зданий;

- предоставление административных услуг;

- возврата уплаченных за товар денежных средств.