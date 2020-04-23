Кризис на рынке нефти усиливается: всплыл показательный момент

В США останавливаются заводы по переработке нефти из-за колоссального падения спроса вследствие карантинных мер. В итоге, у берегов Калифорнии начали скапливаться переполненные танкеры.

Как сообщает Bloomberg, нефтяные танкеры окружили Калифорнию – они перевозят колоссальный объем топлива, 20 миллионов баррелей — этого достаточно, чтобы удовлетворить 20% ежедневного мирового спроса.

"Этим танкерам сейчас просто некуда разгружаться, спрос на нефть падает. Предприятия закрыты, а количество машин на дорогах стремится к нулю. Нефтеперерабатывающий завод Marathon Petroleum Corp. в Мартинесе остановил свою работу, а другие, в том числе завод Chevron Corp. в Эль-Сегундо, сократили переработку сырой нефти", - пишет издание.

По данным парижской Kpler SAS, которая отслеживает движение танкеров, более 20 миллионов баррелей нефти — это самый большой объем, когда-либо находившийся одновременно в водах западного побережья за один раз. Многие из них находятся там уже в течение семи дней, это также рекорд.

Избыток нефти — сейчас главная проблема. Хранилища почти заполнены, и теперь ее грузят на танкеры, которые дрейфуют в порту Сингапура, близ побережья Мексиканского залива, а теперь и западного побережья США.

Так, например, Seaexpress, танкер, который обычно занимается транспортировкой топлива, сейчас выступает плавучим хранилищем для Royal Dutch Shell, причем уже в течение, по крайней мере, месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам американского президента Дональда Трампа, небывало низкие цены на нефть позволят США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища. В понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

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