Главная Новости
23 января • обновлено в 11:06
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Раздражают всех": украинцы обратились к Зеленскому из-за новых монет

1.5т
Читать материал на украинском

Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отменить новые металлические гривни.

В частности, граждане создают петиции на сайте главы государства. К примеру, автор обращения к Зеленскому отмечает, что монеты непрактичные, занимают немало места и много весят.

"Они всех раздражают. Кроме нумизматов", – пишет создатель петиции Андрей Винниченко.

Новости
В Украине появятся новые деньги: как будут выглядеть

"Особое внимание хочу обратить на монеты ценностью в гривню и больше. Я не знаю ни одного человека, который был бы доволен введением этих монет в денежный оборот. Даже в маршрутных такси часто ругань из-за того, что кто-то не хочет получить сдачу монетами, а водитель отвечает, что ему они тоже не нужны", – добавил он.

Соответствующее обращение за 12 дней со дня публикации набрало свыше 50 голосов из необходимых 25 тысяч.

Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отменить металлические гривни

Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отменить металлические гривни

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк с 1 октября 2019 года начал выводить из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

При этом в НБУ отметили, что деньги все еще можно будет обменять на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
гривня
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
11
Смешно
4
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги