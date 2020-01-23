"Раздражают всех": украинцы обратились к Зеленскому из-за новых монет

Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отменить новые металлические гривни.

В частности, граждане создают петиции на сайте главы государства. К примеру, автор обращения к Зеленскому отмечает, что монеты непрактичные, занимают немало места и много весят.

"Они всех раздражают. Кроме нумизматов", – пишет создатель петиции Андрей Винниченко.

"Особое внимание хочу обратить на монеты ценностью в гривню и больше. Я не знаю ни одного человека, который был бы доволен введением этих монет в денежный оборот. Даже в маршрутных такси часто ругань из-за того, что кто-то не хочет получить сдачу монетами, а водитель отвечает, что ему они тоже не нужны", – добавил он.

Соответствующее обращение за 12 дней со дня публикации набрало свыше 50 голосов из необходимых 25 тысяч.

Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отменить металлические гривни

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк с 1 октября 2019 года начал выводить из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

При этом в НБУ отметили, что деньги все еще можно будет обменять на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

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