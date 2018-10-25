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Разделят на классы: в "Укрзалізниці" озвучили сроки нашумевшей реформы

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До конца осени 2018 года "Укрзалізниця" планирует завершить реформу разделения поездов на три класса по уровню комфорта. Изначально новшество должны были внедрить до конца лета, но его пришлось отложить из-за бюрократических процедур.

Об этом сообщил менеджер компании Александр Красноштан в интервью "Экономической правде". По его словам, изменения в правила перевозок были поданы компанией в Министерство инфраструктуры еще весной, но они до сих пор не приняты.

По словам Красноштана, вся суть разделения заключается в том, чтобы пассажир, заплатив деньги, четко знал, за что он платит.

"У поезда категории комфорт новые вагоны, он движется на два часа быстрее, имеет удобный график отправления-прибытия, более высокое качество комплекта постельного белья и т.д.", - рассказал менеджер "Укрзализныци".

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Он отметил, что социально чувствительные слои населения также смогут доступно путешествовать - если по маршруту ездит только один поезд, это будет поезд эконом-класса.

"Если, например, между Киевом и Львовом курсирует 16 пар поездов, то некоторые из этих поездов мы можем сделать категории комфорт", - сказал Красноштан.

"Человек видит, что он платит за услуги. Эконом - дешевле, но в таком случае не стоит ожидать высокого уровня комфорта при путешествии на 800 км за 130 грн", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил за отказ со стороны УЗ от использования плацкартов.

Место
Украина
Объекты
поездУкрзалізниця
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