Разделят на классы: в "Укрзалізниці" озвучили сроки нашумевшей реформы

До конца осени 2018 года "Укрзалізниця" планирует завершить реформу разделения поездов на три класса по уровню комфорта. Изначально новшество должны были внедрить до конца лета, но его пришлось отложить из-за бюрократических процедур.

Об этом сообщил менеджер компании Александр Красноштан в интервью "Экономической правде". По его словам, изменения в правила перевозок были поданы компанией в Министерство инфраструктуры еще весной, но они до сих пор не приняты.

По словам Красноштана, вся суть разделения заключается в том, чтобы пассажир, заплатив деньги, четко знал, за что он платит.

"У поезда категории комфорт новые вагоны, он движется на два часа быстрее, имеет удобный график отправления-прибытия, более высокое качество комплекта постельного белья и т.д.", - рассказал менеджер "Укрзализныци".

Он отметил, что социально чувствительные слои населения также смогут доступно путешествовать - если по маршруту ездит только один поезд, это будет поезд эконом-класса.

"Если, например, между Киевом и Львовом курсирует 16 пар поездов, то некоторые из этих поездов мы можем сделать категории комфорт", - сказал Красноштан.

"Человек видит, что он платит за услуги. Эконом - дешевле, но в таком случае не стоит ожидать высокого уровня комфорта при путешествии на 800 км за 130 грн", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил за отказ со стороны УЗ от использования плацкартов.