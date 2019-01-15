Кардинальная реформа ГФС: в Кабмине приняли окончательное решение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление о реорганизации ГФС путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Документ официально обнародован на сайте Министерства финансов Украины. Соответствующее постановление "Об образовании Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины" было принято правительством ранее.

Оно предусматривает реорганизацию Государственной фискальной службы Украины путем разделения на два направления как отдельные центральные органы исполнительной власти. Кабинет Министров будет направлять и координировать деятельность этих служб через Министра финансов Украины. Кроме того, обе Службы являются правопреемниками прав и обязанностей реорганизованного ГФС в соответствующих сферах деятельности.

"Разделение ГФС на две службы является важным шагом на пути к построению качественной системы администрирования налогов и сборов. Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов", - отметил заместитель министра финансов Сергей Верланов.

ГФС usba.com.ua

Согласно постановлению, Минфин за 2 месяца разработает проекты положений о соответствующих центральных органах исполнительной власти и в трехмесячный срок внесет проекты необходимых изменений в законодательство, а также приведет собственные нормативно-правовые акты в соответствие с этим постановлением.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы. Для реорганизации ГФС создадут комиссию, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов.

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