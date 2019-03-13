Разбитые авто и сорванные крыши: кто оплатит последствия урагана в Киеве

В Киеве из-за ураганного ветра 11 марта пострадали не только автомобили, но и здания предприятий – ущерб только в рамках одной страховой исчислялся сотнями тысяч гривен.

Для более точной оценки ущерба требуется время, поскольку не все пострадавшие обратились к своим страховщикам с заявлениями, сообщает UBR.

"Все заявленные случаи – это каско. Иначе просто не заявляются. Эксперты еще оценивают размер убытков по вчерашним событиям. Ущерб наносили как падение деревьев (веток), так и строительных и рекламных конструкций", – сообщил представитель одной из страховых компаний Александр Мельничук.

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При этом автомобилисты без полисов каско могут отсуживать свои материальные потери у коммунальщиков, которые не предотвратили возможные последствия разгула стихии. Однако успех такого мероприятия сомнителен.

Ураганный ветер также нанес ущерб крупным украинским производителям – четырем предприятиям в трех регионах сильные порывы ветра сорвали крыши.

"В их числе хлебзавод и зернообрабатывающее предприятие. И если в случае с автомобилями средний ущерб обычно укладывался в 20 тысяч гривен, то за восстановление крыши и на перекрытие промышленных ангаров придется выкладывать сотни тысяч", – подчеркнул еще один представитель страховой компании Александр Костецкий.

UBR

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 11 марта из-за ураганного ветра в нескольких районах города с корнем вырвало деревья, погнуло столбы и оторвало крыши. От последствий непогоды пострадал как минимум два человека и несколько автомобилей.

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