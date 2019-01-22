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Растратили миллионы: в России пригрозили проворовавшимся главарям Крыма

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В Севастопольском морском торговом порту во время внутренней проверки обнаружили миллионные хищения и долги.

Наказанием причастным к растрате чиновникам аннексированного Крыма пригрозил депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает "Говорит Москва".

"Надеюсь, в ближайшее время мы узнаем имена и фамилии чиновников, которые ответственны за то, что а) нецелевым образом были израсходованы бюджетные деньги и б) похищены или украдены средства из бюджета Севастополя и РФ", – сказал он.

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Дмитрий Белик

Дмитрий Белик

Замполит

По словам Белика, его обвинения были с точностью подтверждены начальником Главного контрольного управления оккупационного правительства Севастополя Сергеем Елизаровым. Чиновник озвучил нарушения, которые обнаружили во время проверки.

"Было зафиксировано занижение реальной стоимости имущества порта, среди которого плавучий док, нежилые здания, ремонтные мастерские и так далее. За 9 месяцев 2018 года кредиторская задолженность предприятия ГУП "Севастопольский морской порт" составила более 72 млн рублей, а чистый убыток – 107 млн рублей. За год долги предприятия выросли почти на 200%", – пояснил он.

Севастопольский морской порт

Севастопольский морской порт

sevmp.ru

Так, более 1200 объектов недвижимости были оценены в структуре баланса в 1 копейку, 1 рубль, 10 рублей. Помимо этого были зафиксированы случаи необоснованного списания имущества на сумму более 26 млн. рублей.

Растратили миллионы: в России пригрозили проворовавшимся главарям Крыма

Telegram Говорит Москва

"У меня есть основания предполагать, учитывая совокупность тех фактов, которые пока установлены (проверка еще не закончена), что, возможно, идёт управляемый процесс по доведению этого объекта до процедуры банкротства", – выразился Елизаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России призвали ввести штрафы за использование карт РФ, на которых не отмечен Крым.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Тег
Новости Крыма
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