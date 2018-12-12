Растаможка "евроблях": Верховный суд отказался поддержать владельцев авто

Верховный суд Украины отказал в открытии производства по делу об обжаловании законов о налогообложении и растаможке авто на иностранной регистрации.

Иск к президенту и Верховной Раде о признании противоправным принятие соответствующих законопроектов подала общественная организация "Бюро добрых дел", говорится на сайте ВСУ.

Истец утверждал, что законопроекты приняты с нарушением регламента. По мнению "Бюро добрых дел", президент должен был наложить на них вето.

Однако Верховный Суд пришел к выводу, что юрисдикция административных судов не распространяется на споры о признании противоправными действий или бездействия, отмены законопроектов, если была нарушена установленная Конституцией Украины процедура их рассмотрения, принятия или вступления в силу.

Суд отметил, что парламент при рассмотрении и принятии законов не выполняет властных управленческих функций, а реализует свои полномочия по законодательной деятельности. Это касается и полномочий президента относительно подписания законов, принятых Радой.

Верховный суд разъяснил, что рассмотрение дела относительно решения вопросов о конституционности законов отнесено к полномочиям Конституционного Суда Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

Согласно данным Государственной фискальной службы, в Украину в режиме временного ввоза попали 2,7 млн автомобилей. Количество авто, ввезенных в режиме "транзит" и фактически находящихся в Украине с нарушением сроков, достигло 110,4 тыс., а в режиме "временного ввоза" с нарушением сроков – 207,4 тыс.