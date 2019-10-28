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28 октября • обновлено в 20:27
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В Украине могут существенно снизить налог на "евробляхи": сколько "скинут"

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В Украине могут принять закон, согласно которому все налоги за растаможку автомобилей на еврономерах будут составлять 35% от стоимости транспортного средства.

Об этом в понедельник, 28 октября, во время круглого стола в Министерстве инфраструктуры рассказали представители "евробляхеров", передает ТСН.

Отмечается, что существует вероятность, что автомобили позволят растаможить по формуле, которая действует сейчас, однако без учета коэффициента возраста машины, что и снизит размер налога.

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В Украине могут существенно снизить налог на "евробляхи"

В Украине могут существенно снизить налог на "евробляхи"

politeka.net

По словам "евробляхеров", с учетом НДС и пошлины общая сумма выплат в бюджет составит примерно 35%. Вместе с тем у Минфина есть некоторые вопросы к такой формуле, ведь пока не ясно, будет ли получать госбюджет нужные поступления от автоиндустрии.

В результате обсуждения, на днях, якобы, должна появиться предыдущая версия законопроекту, с которым уже смогут ознакомиться граждане. Уже в нем можно будет увидеть финишную формулу для перерегистрации.

Владельцы авто на еврономерах отметили, что он предполагает прежде всего решение проблемы ввозимых с нарушениями авто, а уже потом вопрос высоких налогов на растаможку машин в Украине в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
Теги
Еврономера Министерство инфраструктуры
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