В Украине могут существенно снизить налог на "евробляхи": сколько "скинут"

В Украине могут принять закон, согласно которому все налоги за растаможку автомобилей на еврономерах будут составлять 35% от стоимости транспортного средства.

Об этом в понедельник, 28 октября, во время круглого стола в Министерстве инфраструктуры рассказали представители "евробляхеров", передает ТСН.

Отмечается, что существует вероятность, что автомобили позволят растаможить по формуле, которая действует сейчас, однако без учета коэффициента возраста машины, что и снизит размер налога.

В Украине могут существенно снизить налог на "евробляхи" politeka.net

По словам "евробляхеров", с учетом НДС и пошлины общая сумма выплат в бюджет составит примерно 35%. Вместе с тем у Минфина есть некоторые вопросы к такой формуле, ведь пока не ясно, будет ли получать госбюджет нужные поступления от автоиндустрии.

В результате обсуждения, на днях, якобы, должна появиться предыдущая версия законопроекту, с которым уже смогут ознакомиться граждане. Уже в нем можно будет увидеть финишную формулу для перерегистрации.

Владельцы авто на еврономерах отметили, что он предполагает прежде всего решение проблемы ввозимых с нарушениями авто, а уже потом вопрос высоких налогов на растаможку машин в Украине в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 19 сентября подписал законопроект президента Владимира Зеленского об отсрочке введения штрафов для водителей авто на еврономерах.

В Кабмине до конца 2019 года намерены упростить порядок растаможки автомобилей на иностранной регистрации с учетом предложений "евробляхеров".

В Украине с начала действия штрафов для автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") составлены сотни протоколов.

2 октября Кабмин объявил, что владельцев авто на иностранной регистрации не будут штрафовать, пока законодатели не примут новый закон о растаможке.

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