Растаможка "евроблях" по-новому: в бюджет Украины поступила внушительная сумма

В бюджет Украины с 25 ноября 2018-го по 10 января 2019 года поступило 1,6 млрд грн от растаможки автомобилей на иностранной регистрации.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, за этот период было оформлено 24,6 тыс. транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил.

Общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации составила 1 млрд 566 млн грн (из них 158,2 млн грн - пошлина, 495,5 млн грн - НДС, 738 млн грн - акцизный налог, 174,1 млн грн - средства, которые были добровольно уплаченные гражданами в госбюджет для освобождения от административной ответственности за нарушение таможенных режимов).

Отмечается, что все поступления от растаможки таких авто направляются в Пенсионный фонд Украины.

Из общего количества оформленных авто - более 21 тыс. находились в Украине с нарушением требований Таможенного кодекса. Владельцы добровольно уплатили по 8,5 тыс. гривен за каждое авто, что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов.

Как сообщил начальник Волынской таможни Виктор Кривицкий в Facebook, льготный период растаможивания автомобилей на иностранной регистрации завершится 22 февраля и продлен не будет. Такое решение было принято по результатам встречи с председателем комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной.

Таким образом, с 22 февраля после окончания "скидочной" растаможки базовые ставки акцизного налога будут такими:

для авто с бензиновым двигателем до 3 тыс. куб. см — €50, свыше 3 тыс. куб. см — €100;

для авто на дизеле с объемом двигателя до 3,5 тыс. куб. см — €75, а более — €100.

В настоящее же время и до 22 февраля включительно растаможка авто на еврономерах обходится водителям вполовину дешевле, благодаря льготному периоду.

Кривицкий уточнил, что уже с мая 2019 года правоохранители будут применять "жесткие финансовые санкции, вплоть до конфискации транспортного средства" к водителям за нарушение таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз".

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине.

Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

Согласно данным Государственной фискальной службы, в Украину в режиме временного ввоза попали 2,7 млн автомобилей. Количество авто, ввезенных в режиме "транзит" и фактически находящихся в Украине с нарушением сроков, достигло 110,4 тыс., а в режиме "временного ввоза" с нарушением сроков — 207,4 тыс.

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