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Растаможка "евроблях" по-новому: в бюджет Украины поступила внушительная сумма

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В бюджет Украины с 25 ноября 2018-го по 10 января 2019 года поступило 1,6 млрд грн от растаможки автомобилей на иностранной регистрации.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, за этот период было оформлено 24,6 тыс. транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил.

Общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации составила 1 млрд 566 млн грн (из них 158,2 млн грн - пошлина, 495,5 млн грн - НДС, 738 млн грн - акцизный налог, 174,1 млн грн - средства, которые были добровольно уплаченные гражданами в госбюджет для освобождения от административной ответственности за нарушение таможенных режимов).

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Отмечается, что все поступления от растаможки таких авто направляются в Пенсионный фонд Украины.

Из общего количества оформленных авто - более 21 тыс. находились в Украине с нарушением требований Таможенного кодекса. Владельцы добровольно уплатили по 8,5 тыс. гривен за каждое авто, что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов.

Как сообщил начальник Волынской таможни Виктор Кривицкий в Facebook, льготный период растаможивания автомобилей на иностранной регистрации завершится 22 февраля и продлен не будет. Такое решение было принято по результатам встречи с председателем комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной.

Таким образом, с 22 февраля после окончания "скидочной" растаможки базовые ставки акцизного налога будут такими:

  • для авто с бензиновым двигателем до 3 тыс. куб. см — €50, свыше 3 тыс. куб. см — €100;

  • для авто на дизеле с объемом двигателя до 3,5 тыс. куб. см — €75, а более — €100.

В настоящее же время и до 22 февраля включительно растаможка авто на еврономерах обходится водителям вполовину дешевле, благодаря льготному периоду.

Растаможка "евроблях" по-новому: в бюджет Украины поступила внушительная сумма

Кривицкий уточнил, что уже с мая 2019 года правоохранители будут применять "жесткие финансовые санкции, вплоть до конфискации транспортного средства" к водителям за нарушение таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз".

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Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
Теги
ЕвробляхиЕврономерарастаможкабюджет
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