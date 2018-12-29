Ради "евроблях": Львовская таможня изменила график работы

Во Львовской области отдел таможенного оформления "Скнилов" поста "Западный" перешел на круглосуточный режим работы.
Как говорится в сообщении Львовской ОГА, такое решение принято в связи со значительным увеличением количества граждан, которые хотят осуществить таможенное оформление автомобилей.
Подразделение будет работать круглосуточно с 29 декабря по 23 февраля 2019 года.
Стоит напомнить, что 22 февраля завершается период льготного растаможивания автомобилей, который действует в течение 90 дней после вступления в силу закона о "евробляхах".
Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины изменила порядок налогообложения ввозимых из-за границы легковых авто, гарантировав скидку налога в 50% для всех, кто заплатит его в течение первых 90 календарных дней после вступления в силу нового закона.
Однако для регистрации таких автомобилей необходимо еще оплатить штраф за нарушение режима пребывания в стране в размере 8,5 тыс. грн.
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