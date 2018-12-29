Ради "евроблях": Львовская таможня изменила график работы

Во Львовской области отдел таможенного оформления "Скнилов" поста "Западный" перешел на круглосуточный режим работы.

Как говорится в сообщении Львовской ОГА, такое решение принято в связи со значительным увеличением количества граждан, которые хотят осуществить таможенное оформление автомобилей.

Подразделение будет работать круглосуточно с 29 декабря по 23 февраля 2019 года.

Стоит напомнить, что 22 февраля завершается период льготного растаможивания автомобилей, который действует в течение 90 дней после вступления в силу закона о "евробляхах".

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины изменила порядок налогообложения ввозимых из-за границы легковых авто, гарантировав скидку налога в 50% для всех, кто заплатит его в течение первых 90 календарных дней после вступления в силу нового закона.

Однако для регистрации таких автомобилей необходимо еще оплатить штраф за нарушение режима пребывания в стране в размере 8,5 тыс. грн.