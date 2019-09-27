"Расстроенные бегают": у Зеленского отреагировали на "нового главу" УЗ

Новый министр инфраструктуры Владислав Криклий опроверг, что "Укрзалізницю" может возглавить нынешний руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Я видел. На ресурсах второстепенных. Это сразу начинает наводить на ряд мыслей. Я "Страна.ua" не читаю и не являюсь заказчиком этой статьи, но я слышал эту историю", – сообщил министр в интервью ЭП.

"Там и Кравцов расстроенный бегает, и Смелянский расстроен. Говорит: "Да что же такое. Еще не успел на "Укрпочте" сделать, уже меня куда-то перебрасывают". Поэтому все расстроены, наверное, кроме того, кто всю эту легкую интригу сделал", – добавил Криклий.

По его словам, в отношении "Укрзалізниці" правительство планирует большую реформу.

"Мы уже совместно с нардепами работаем, и вчера имели большой круглый стол, обсуждали закон о железнодорожном транспорте, которым мы предусматриваем создание трех независимых операторов, чтобы убрать конфликт интересов, чтобы "Укрзалізниця" в хорошем смысле теряла свое монопольное положение и в то же время развивался рынок", – заявил Криклий.

Министр отметил, что будут созданы три оператора: первый будет отвечать за доступ к инфраструктуре, два других – за пассажирские и грузовые перевозки.

"Поэтому вопрос, кто будет менеджером, трудно сказать, потому что это будет три оператора, поэтому фактически мы получим трех менеджеров. Даже если Кравцов или Смелянский теоретически получит одну из должностей, то у нас еще как минимум остается один оператор, который также кто-то должен возглавить" – резюмировал Криклий.

Новый министр инфраструктуры Владислав Криклий опроверг, что "Укрзалізницю" может возглавить нынешний руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ноябре 2018-го стало известно, что Смелянский получает ежемесячный оклад 744 тысячи гривен. Помимо этой суммы ему также полагаются премиальные, отпускные и материальная помощь, что существенно увеличивает его заработок.

При этом он сообщил, что сотрудникам удалось поднять зарплату с 3 до 6 тысяч гривен. Скандал вокруг зарплат в "Укрпочте" Смелянский объяснил работой проплаченной "ботофермы".

Весной 2019 года в "Укрпочте" сообщили, что компания повысит зарплаты почтальонам и начальникам сельских отделений на 12,4% в два этапа – с 1 апреля и 1 июля 2019 года.

А в сентябре по просьбе "Укрпошти" Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации в Украине с 1 января 2020 года подняла тарифы на отправку писем, бандеролей и посылок.

В мае 2019 года стало известно, что у Смелянского два паспорта – украинский и американский.

В июле 2019-го "Укрпочта" снова пригрозила прекратить доставку пенсий. В этот раз с 1 января 2020 года, если не будет выполнено условие предоставления экономически обоснованного или рыночного тарифа со стороны правительства и Пенсионного фонда.

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