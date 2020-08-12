Расследование о ценовом поведении в Бурштынском энергоострове не завершено

Расследование по делу о ценовом поведении в Бурштынском энергоострове не завершено.

Как передает пресс-служба ДТЭК, компания просит СМИ воздержаться от каких-либо утверждений до вынесения решения по дела.

Компания работает исключительно в рамках правового поля и правил, которые определены НКРЭКУ и согласованы Антимонопольным комитетом Украины. ДТЭК готовит опротестование на предварительные выводы АМКУ и будет отстаивать свои законные права, интересы и репутацию.

"Мы готовы предоставить пояснения и расчеты, подтверждающие правомерность позиции компании, однако данная работа требует дополнительных данных и информации. Необходимо собрать и проанализировать информацию, находящуюся в распоряжении третьих лиц, участников рынка, государственных органов", - заявляет пресс-служба ДТЭК.

Напомним, сегодня состоялся брифинг главы АМКУ Ольги Пищанской. На брифинге было озвучено, что "комитетом завершается расследование о нарушении группой ДТЭК в Бурштынском энергоострове".