Распродажа тюрем в Украине: Минюст раскрыл новые подробности

Министерство юстиции Украины намерено продать ряд старых тюрем, чтобы на вырученные средства построить более современные следственные изоляторы.

Новыми подробностями инициативы поделился в эфире ObozTV министр юстиции Денис Малюська.

Как объяснил министр, во многих городах следственные изоляторы исторически размещены в центральных частях.

"Их основная стоимость – это земля, которая под ними находится. Нам нет никакого смысла содержать наши учреждения в центрах городов. Например, в Одессе огромная территория и крайне запущенные помещения. Мы с удовольствием могли бы построить современные учреждения за пределами города или в промышленных зонах за средства, вырученные от продажи недвижимости в центре города", – рассказал он.

"Мы сейчас ведем переговоры, чтобы определить объекты, которые больше всего интересуют потенциальных покупателей и инвесторов, чтобы мы могли проанализировать бизнес-планы, сколько нам средств и на что хватит. Возможно, мы будем продавать не все объекты полностью, а частично. Например, это может речь идти об Одессе, где четыре отдельных земельных участка, которые размещены рядом", – сообщил Малюська.

Глава Минюста отметил, что строительство новой тюрьмы или СИЗО – это крайне дорого.

"Мы говорили с коллегами из Эстонии, у них современная тюрьма на 1100 человек, они разработали проектную документацию по последнему слову техники – энергоэффективная, с минимальным вмешательством человека – это около 300 млн евро. Себестоимость явно нам не по карману", – констатировал он.

"Мы конечно будем строить и ремонтировать что-то намного более бюджетное, но даже на это бюджетных средств не тратим в принципе. При этом у нас явно чрезмерная сеть тюрем и мы могли бы получить от их продажи определенную часть средств. Это требует небольших изменений в бюджетный кодекс, мы будем вести переговоры с Минфином, чтобы они согласовали нам такую историю", – добавил министр.

strana.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, министр юстиции Украины Денис Малюська ранее посетил Лукьяновское СИЗО в Киеве и поделился фотографиями из места заключения.

Заключенные в СИЗО находятся в ужасных условиях. Из-за нехватки места в камерах им приходится спать по очереди.

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