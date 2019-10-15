Расплата за Крым: в ЕС поддержали санкции против России

В Евросоюзе не намерены снимать экономические санкции с Российской Федерации.

Европейские дипломаты даже не обсуждают такой возможности, рассказал для "Укринформа" глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Дипломат отметил, что на встречах в Люксембурге в формате Совета ЕС и в Брюсселе на слушаниях в Европарламенте, он убедился, что позиция парламентариев не отличается от позиции европейских министров. У них есть понимание того, что Россия несет угрозу не только Украине, но и всей Европе.

"Во время встречи мы услышали важные для нас слова, что санкции должны остаться, пока Россия не выполнит (свою часть соглашений. – Ред.). Вопрос о снятии санкций или о том, что кто-то от них устал, не обговаривается", – подчеркнул Пристайко.

Также глава МИД отметил, что украинские представители призвали усилить антироссийские санкции, в частности, за проведение незаконных выборов в оккупированном Крыму.

"Санкции – это тот единственный механизм, который есть сейчас у международного сообщества, чтобы противостоять продолжению агрессии со стороны России. Они должны храниться в том состоянии, в котором они сейчас – если не усиливаться. И мы как раз призвали во время встречи с министрами усилить санкции, например, в ответ на проведение очередных так называемых "выборов" в Крыму", – рассказал он.

Санкции против России Черноморская телерадиокомпания

Как сообщал OBOZREVATEL, Вадим Пристайко заявил, что Евросоюз поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе только при условии вывода российско-оккупационных войск и восстановлении контроля границ Украины.

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