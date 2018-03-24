Раскрыт секрет финансового успеха Одессы

Финансовое лидерство Одессы - пример для подражания многим городам.

"Финансовое здоровье Одессы, с одной стороны результат эффективного руководства городского мэра Труханова и его команды, с другой, результат инвестиционной привлекательности города и региона. Ведь потенциал Одессы имеет национальный и международный масштаб", - отметил директор аналитического центра Политика Николай Давидюк, комментируя рейтинг словацкого аналитического центра INEKO, передает Lb.ua.

По его словам, города которые в рейтинге заняли аутсайдерские позиции, проблемы финансового здоровья уже давно перенесли в сферу проблем коммунальных, политических и управленческих.

"К примеру, Черкассы, в которых эксцессы с затоплением, отключением энергоснабжения и транспорте, проблемы в городе стали настолько постоянными и обыденными, что уже даже перестали удивлять", - подчеркивает Николай Давидюк.

В заключение, эксперт отметил, что новая реальность децентрализации на первые места в финансовом и политическом плане выводит реальных управленческих лидеров, а не дотационные города.

Напомним, что рейтинг городов создан в рамках проекта "Прозрачные, финансово здоровые и конкурентоспособные муниципалитеты в Украине".

Как сообщал "Обозреватель", Одесса получила рейтинг Fitch по результатам работы мэра.