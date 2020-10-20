Раскрыт план России по спасению Крыма от ЧП с водой

Россия планирует пополнять запасы воды в аннексированном Крыму в основном за счет бурения новых скважин и очистки воды из реки Салгир, которая протекает через Симферополь.

Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте правительства РФ. Планируется, что новые подземные месторождения и перенаправление стоков реки Салгир в Межгорное водохранилище обеспечат 130 тыс. кубометров в сутки.

"Геологическое изучение недр в целях выявления новых месторождений питьевых подземных вод на территории Республики Крым и Севастополя – 70 тыс. кубометров. Переброска части стока реки Салгир в Межгорный гидроузел – 60 тыс. кубометров", – указано в документе.

Всего предусмотрено 14 мероприятий по решению водного дефицита на оккупированном полуострове, на которые планируется потратить 48 млрд рублей (17,5 млрд грн).

Напомним, 19 октября Кабинет министров России подготовил "план надежного водоснабжения" Крыма, на него будет выделено 50 млрд рублей (17 млрд грн).

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