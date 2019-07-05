"Раскрою страшный секрет": Коломойский рассказал о бизнесе в США

Олигарх Игорь Коломойский рассказал о своем бизнесе в США, который организовал на деньги, никак не связанные с ПриватБанком.

Об этом он заявил в интервью НВ. По его словам, он является акционером компании Optima, которая владеет недвижимостью в американском Кливленде (штат Огайо).

"Я вам раскрою страшный секрет: когда Приватбанк подал в Англии на freezing order (всемирный арест активов) иск свой, апелляция по которому, по-моему, в конце июля должна начинаться, там была такая история: когда судья выдает freezing order, ты должен дать раскрытие своих активов, — на что распространяется этот freezing order. Ты сам добровольно должен в ограниченные сроки дать полное раскрытие", - сказал олигарх.

По словам Коломойского, ему пришлось раскрыть все активы, стоимостью дороже 1 млн фунтов стерлингов. "Приватбанку известно об этих активах с февраля 2017-го", — уточнил он.

Коломойский также рассказал, что лично не занимается бизнесом, связанным с недвижимостью в Кливленде, в частности с куплей-продажей бизнес-центров, и отрицает распродажу своих активов в США.

"Они все время то покупаются, то продаются. Я не веду этот бизнес. У меня есть мои друзья — американские партнеры (Мотти Корф и Ури Лейбер. — Ред.). Покупается, продается. Это белый прозрачный бизнес. Когда туда давали деньги, я прямо говорил: это мои деньги, которые я заработал. Часть из них была от продажи активов "Евразу" (российской металлургической и горнодобывающей группе со штаб-квартирой в Лондоне. — Ред.) в свое время, в 2008 году. С тех пор мы в США инвестируем, но это же не только недвижимость", - прояснил он.

Игорь Коломойский

Олигарх, комментируя иск ПриватБанка в США по поводу отмывания денег, утверждает, что он инвестировал свои личные средства, а не деньги ПриватБанка и считает фейковым утверждение, что недвижимость США могла быть куплена за счет средств, отмытых через ПриватБанк.

Кроме того, Коломойский рассказал, что владеет ферросплавной компанией в США. "Там еще есть ферросплавная компания. Она жива, здорова, зарабатывает деньги", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая стало известно, что ПриватБанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр против Коломойского, а также компаний, которые с ним связаны. Банк обвиняет олигарха в отмывании миллиардов с помощью компании штата Делавэр.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

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