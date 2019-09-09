Раскол из-за России: друг Путина рассказал, что будет с санкциями

Министр иностранных дел (МИД) Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что сейчас не время для снятия санкций с России.

Об этом он заявил перед визитом в Москву вместе с министром обороны Франции Флоренс Парли, которая высказывала обеспокоенность из-за "общих геополитических вызовах", стоящих перед двумя государствами, передает "Радио Свобода".

Жан-Ив Ле Дриан ideologs.com

"Конечно, мы не соглашаемся в определенных вопросах, но это заставляет нас усиливать диалог. Мы хотим выстроить честный и требовательный диалог по всем вопросам, демонстрируя открытость и одновременно выдвигая свои условия ", - сказала Парли, которая планирует встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу.

В этот же время глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы не идем в Москву, чтобы снять санкции", - заявил Ле Дриан, отмечая, что "для этого нужен прогресс в стабилизации в Украине".

"Тогда санкции могут быть постепенно пересмотрены, но мы еще не на этом этапе", - утверждает он.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили разрешение военного конфликта на востоке Украины.

Впоследствии политические эксперты отметили, что в своей вступительной речи Макрон неожиданно изменил риторику, назвав Россию "европейским государством" и призвал улучшить отношения стран, чтобы "воссоздать Европу от Лиссабона до Владивостока".

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