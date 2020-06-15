Расходы на помощников нардепов могут вырасти на 85 млн грн: появился документ

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, которым предлагается увеличить расходы на помощников-консультантов народных депутатов на 85 млн грн в год.

Как говорится в документе на сайте парламента, его авторами выступили нардепы от фракций "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Проект вносит изменения в части финобеспечения аппарата помощников. Изменениями предлагается предусмотреть два вида помощи: на решение социально-бытовых вопросов и на оздоровление, каждая из которых будет определяться на уровне среднемесячной заработной платы.

"Поэтому годовой фонд для оплаты труда должен быть увеличен на два месячных фонда... Общий месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины должен соответствовать 29,2 прожиточным минимумам", – говорится в документе.

Если с 1 января 2021 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц будет установлена в размере 2 270,0 грн, то общий месячный фонд для оплаты труда помощников нардепа должен составлять 66 284 грн, а годовой – 795 408 грн.

В расчете на 423 народных депутатов, объем средств, необходимых для оплаты труда их помощников будет составлять 410 478 252 грн, что больше нынешней суммы на 85 050 816 грн.

В случае принятия постановления, изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский депутат честно рассказал о своих доходах и расходах. Он получает 38 тыс. грн зарплаты и каждый месяц тратит на еду 8-12 тысяч.