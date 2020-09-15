Расходы на Офис президента возрастут на 354 млн: на что Зеленский потратит деньги

Согласно проекту закона о "Государственном бюджете Украины на 2021-й год" расходы на Офис президента возрастут на 39% по сравнению с годом нынешним. Увеличатся как потребительские расходы в целом, куда входят поездки и перелеты президента, так и расходы на зарплаты аппарата.

Во время президентской предвыборной кампании 2019 года Владимир Зеленский утверждал, что кортежи, госдачи и другие атрибуты власти слишком дорого обходятся украинским налогоплательщикам. Осенью 2019-го он даже распорядился сократить расходы на чиновников на 10% в бюджете 2020-го. Но не прошло и года, как чиновники начали обходиться государству еще дороже, чем раньше.

OBOZREVATEL решил выяснить, чем же обоснованы такие расходы на Офис президента и куда они пойдут.

Сколько потратят?

В 2021-м году на обслуживание и обеспечение президента Украины, а так же Офиса президента правительство собирается потратить действительно рекордную цифру – 1 миллиард 266,8 миллиона гривен. Это составляет примерно 45 млн долларов. В такую сумму расходы первого лица государства не обходились ни разу, начиная с 2014-го года.

Расходы на Офис президента, или Администрацию, как она называлась ранее, росли из года в год до 2018-го. Если еще в 2014-м они составили 293,1 млн, то уже в 2018-м – 1 млрд 63,9 млн. Далее расходы начали падать и в 2020-м дошли до 912,4 млн. Но уже в следующем году украинские налогоплательщики потратят на президента на 354 млн больше.

В то же время, расходы, примером, на образование начали падать. Если в 2019-м на эту сферу согласно бюджету потратили 228 млрд 779 млн гривен. То на 2021-й предусмотрели лишь 174 млрд. Также существенно недофинансированы другие отрасли, как медицина или экология.

Куда пойдут деньги?

Судя по данным бюджета, на 270 млн увеличиваются в целом потребительские расходы, которые будут составлять 1 млрд 187,8 млн грн. Туда входят расходы на проживание президента на госдаче в Конча-Заспе, куда он с семьей переехал этим летом, а также на кортежи и перелеты. В этом году из-за коронавируса долгое время летать и ездить президенту было просто некуда. Но это не значит, что деньги заложенные на 2020-й удалось сэкономить. Ведь в Государственном управлении делами их могли перераспределить и потратить на что-то другое, к примеру, на обновление автопарка. Но использовали ли их в 2020-м и как именно мы узнаем только в конце бюджетного года.

Что обещал Зеленский избирателям

Еще во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал, что избавится от кортежей и других предметов роскоши главы государства. Вместо того, чтобы вносить изменения в ставший привычкой "дорогой" образ жизни украинских президентов, Владимир Зеленский только его подкрепляет.

Возрастут так же и зарплаты в Офисе президента. Если в 2020-м на оплату труда из потребительских расходов идет 344 миллиона гривен, то на 2021-й запланировали 488,8 млн.

К слову, на работу депутатов и аппарат Верховной Рады Украины в 2021-м году пойдет 2 млрд 198,8 млн грн, а на Кабинет Министров (включая общегосударственные расходы) – 3 млрд 292,6 млн грн. Это на сотни миллионов больше, чем в прошлом году.

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