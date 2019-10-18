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18 октября • обновлено в 16:21
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Оборона, медицина, образование: сколько денег получат министерства в 2020 году

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Монобольшинство Верховной Рады заложило в государственный бюджет Украины на 2020 год доходы на уровне 1,79 трлн гривен, а расходы – 1,17 трлн гривен.

В первом чтении "Слуга народа" приняла главный финансовый документ страны в пятницу, 18 октября. Соответствующий законопроект №2000 поддержали 255 депутатов, из них 235 нардепы от СН.

Об этом свидетельствует официальный сайт парламента (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

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Главные показатели расходов:

  • Министерство внутренних дел – 72,5 млрд

  • Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – 19,6 млрд

  • Министерство иностранных дел Украины – 4,7 млрд грн

  • Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины – 0,4 млрд грн

  • Министерство образования и науки Украины – 29,9 млрд грн

  • Министерство обороны Украины – 101 млрд грн

  • Министерство здравоохранения Украины – 87,4 млрд грн

  • Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины – 8,7 млрд грн

  • Министерство социальной политики Украины – 290 млрд грн

  • Министерство развития общин и территорий Украины – 2,6 млрд грн

  • Министерство цифровой трансформации Украины – 0,12 млрд

  • Пенсионный фонд – 172,5 млрд грн

  • Служба внешней разведки – 2,02 млрд грн

  • Национальная академия Наук – 3,9 млрд грн

  • Государственное бюро расследований – 1,9 млрд грн

  • НАБУ – 1,03 млрд грн

  • НАПК – 0,812 млрд грн

  • Министерство культуры, молодежи и спорта – 11,7 млрд грн

  • Министерство юстиций – 13,3 млрд грн

  • Министерство финансов – 168,9 млрд грн

  • Министерство инфраструктуры – 0,474 млрд грн

Оборона, медицина, образование: сколько денег получат министерства в 2020 году
Оборона, медицина, образование: сколько денег получат министерства в 2020 году

Результаты голосования:

Оборона, медицина, образование: сколько денег получат министерства в 2020 году
Оборона, медицина, образование: сколько денег получат министерства в 2020 году

Монобольшинство Верховной Рады заложило в государственный бюджет Украины на 2020 год доходы на уровне 1,79 трлн гривен

Монобольшинство Верховной Рады заложило в государственный бюджет Украины на 2020 год доходы на уровне 1,79 трлн гривен

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Тема
Госбюджет-2020
Место
Украина
Тег
бюджет
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