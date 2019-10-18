Оборона, медицина, образование: сколько денег получат министерства в 2020 году

Монобольшинство Верховной Рады заложило в государственный бюджет Украины на 2020 год доходы на уровне 1,79 трлн гривен, а расходы – 1,17 трлн гривен.
В первом чтении "Слуга народа" приняла главный финансовый документ страны в пятницу, 18 октября. Соответствующий законопроект №2000 поддержали 255 депутатов, из них 235 нардепы от СН.
Об этом свидетельствует официальный сайт парламента (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).
Главные показатели расходов:
Министерство внутренних дел – 72,5 млрд
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – 19,6 млрд
Министерство иностранных дел Украины – 4,7 млрд грн
Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины – 0,4 млрд грн
Министерство образования и науки Украины – 29,9 млрд грн
Министерство обороны Украины – 101 млрд грн
Министерство здравоохранения Украины – 87,4 млрд грн
Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины – 8,7 млрд грн
Министерство социальной политики Украины – 290 млрд грн
Министерство развития общин и территорий Украины – 2,6 млрд грн
Министерство цифровой трансформации Украины – 0,12 млрд
Пенсионный фонд – 172,5 млрд грн
Служба внешней разведки – 2,02 млрд грн
Национальная академия Наук – 3,9 млрд грн
Государственное бюро расследований – 1,9 млрд грн
НАБУ – 1,03 млрд грн
НАПК – 0,812 млрд грн
Министерство культуры, молодежи и спорта – 11,7 млрд грн
Министерство юстиций – 13,3 млрд грн
Министерство финансов – 168,9 млрд грн
Министерство инфраструктуры – 0,474 млрд грн
Результаты голосования:
Монобольшинство Верховной Рады заложило в государственный бюджет Украины на 2020 год доходы на уровне 1,79 трлн гривен
Как сообщал OBOZREVATEL:
В воскресенье, 15 сентября, в Верховную Раду внесли проект Государственного бюджета на 2020 год, который будет окончательно доработан до 2 ноября.
Украинское правительство в дальнейшем не будет планировать бюджет на каждый год. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Так, утверждению бюджета будет предшествовать принятие полноценной 3-летней декларации.
Ранее Гончарук рассказал, что проект бюджета на 2020 год будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном еще предыдущим правительством.
Верховная Рада в понедельник, 16 сентября, опубликовала текст проекта закона о государственном бюджете Украины.
В Украине в проекте государственного бюджета на 2020 год правительство установило размер минимальной зарплаты на уровне 4723 гривни.
При этом минимальную пенсию в Украине на следующий год планируют установить на уровне в 1769 грн.
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