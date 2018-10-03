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МирСпорт

''Раньше всегда купались'': появились свежие фото ''не сезона'' в оккупированном Крыму

1.5тЧитать материал на украинском

В сети появились фотографии из аннексированного Россией Крыма, которые свидетельствуют о том, что несмотря на благоприятную погоду на полуострове практически не осталось туристов.

На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым. Снимки с курортного города Гурзуф она опубликовала в Twitter.

"Гурзуф. 2 октября. И вода и воздух +22. Если позволяла погода, всегда в конце сезона, в октябре душу отводили - купались...", - сказано в сообщении.

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''Раньше всегда купались'': появились свежие фото ''не сезона'' в оккупированном Крыму

twitter.com/KrimRt

''Раньше всегда купались'': появились свежие фото ''не сезона'' в оккупированном Крыму

twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму признали, что в сентябре автомобильный поток по незаконно построенному Керченскому мосту снизился почти в два раза по сравнению с августом.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
соцсетиКрым
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Storm Faded
Storm Faded
Заголовок должен быть такой: появились две фотографии, сейчас слепим из говна снеговика
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Чай...3 октября...Вы бы ещё на Новый год фотки поделали))))))Бедный фотограф...сколько ему надо сидеть чтобы в кадре никого не было))
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Влад Жирнов
Влад Жирнов
сука тупорылая лодочную станцию фоткает
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