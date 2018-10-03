''Раньше всегда купались'': появились свежие фото ''не сезона'' в оккупированном Крыму

В сети появились фотографии из аннексированного Россией Крыма, которые свидетельствуют о том, что несмотря на благоприятную погоду на полуострове практически не осталось туристов.

На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым. Снимки с курортного города Гурзуф она опубликовала в Twitter.

"Гурзуф. 2 октября. И вода и воздух +22. Если позволяла погода, всегда в конце сезона, в октябре душу отводили - купались...", - сказано в сообщении.

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму признали, что в сентябре автомобильный поток по незаконно построенному Керченскому мосту снизился почти в два раза по сравнению с августом.