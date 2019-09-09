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10 сентября • обновлено в 06:31
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"Рай для коррупционеров и криминала": в Украине разнесли инициативу команды Зеленского

19т Читать материал на украинском

Новый законопроект №1232 о налоговой амнистии, который подан народным депутатом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым, предоставляет лазейки для коррупционеров и представителей криминального мира.

Об этом предупредил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"Законопроект позволяет очень легко коррупционерам, криминалe и неплательщикам налогов легализовать свои доходы только за 2,5%, и очень хорошо себя почувствовать тем, кто получал официальные доходы/зарплату и платил налоги", – написал он.

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Налоговая амнистия: законопроект команды Зеленского разнесли

Налоговая амнистия: законопроект команды Зеленского разнесли

Отмечается, что документ дает возможность с 1 января по 31 марта 2020 подать спецдекларацию и указать денежные средства и активы, которые были получены за счет теневых доходов.

При этом, в законопроекте четко указано, что в специальной декларации не указывается информация об источниках происхождения или приобретение объектов декларирования, а налоговая не должна проводить проверку этой информации.

Законопроект Гетманцева о налоговой амнистии

Законопроект Гетманцева о налоговой амнистии

Скриншот

Компаниец обратил внимание, что для того, чтобы легализовать теневые средства под 2,5%, надо только будет приобрести ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) – сейчас одни из самых ценных бумаг по всему миру.

"Ну а обход коррупционерами нормы о невозможности указания доходов и активов, приобретенных во время пребывания на соответствующей должности, обходится в 5 минут", – резюмировал он.

Законопроект Гетманцева о налоговой амнистии

Законопроект Гетманцева о налоговой амнистии

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов объяснил, какие цели преследует налоговая амнистия.

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Темы
Налоги в Украине налоговая реформа
Персоны
Даниил Гетманцев Владимир Компаниец
Место
Украина
Тег
налоги
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Комментарии
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Waix Alex
Waix Alex
Нужно подключать Сакварелидзе и Саакашвили к процессу, если у Зеленсеого кишка тонка.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Пындосы "нехозяева нерабов" палятся))))
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Масленко Валентин, петушок кукукнул
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Витман Владимир
Витман Владимир
Шо за чепуха ? Зеленский еще до выборов говорил за эту статью . А так же он сказал шо амнистия не распространяется на казнокрадов и деньги заработанные с чистого криминала . Как то наркотики , мошенничество , контрабанда и тд . Амнистия будет касаться только предпринимателей , которые тем или иным способом , уходили полностью или частично от уплаты налогов .
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