"Рай для коррупционеров и криминала": в Украине разнесли инициативу команды Зеленского

Новый законопроект №1232 о налоговой амнистии, который подан народным депутатом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым, предоставляет лазейки для коррупционеров и представителей криминального мира.

Об этом предупредил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"Законопроект позволяет очень легко коррупционерам, криминалe и неплательщикам налогов легализовать свои доходы только за 2,5%, и очень хорошо себя почувствовать тем, кто получал официальные доходы/зарплату и платил налоги", – написал он.

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Отмечается, что документ дает возможность с 1 января по 31 марта 2020 подать спецдекларацию и указать денежные средства и активы, которые были получены за счет теневых доходов.

При этом, в законопроекте четко указано, что в специальной декларации не указывается информация об источниках происхождения или приобретение объектов декларирования, а налоговая не должна проводить проверку этой информации.

Законопроект Гетманцева о налоговой амнистии Скриншот

Компаниец обратил внимание, что для того, чтобы легализовать теневые средства под 2,5%, надо только будет приобрести ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) – сейчас одни из самых ценных бумаг по всему миру.

"Ну а обход коррупционерами нормы о невозможности указания доходов и активов, приобретенных во время пребывания на соответствующей должности, обходится в 5 минут", – резюмировал он.

Законопроект Гетманцева о налоговой амнистии Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов объяснил, какие цели преследует налоговая амнистия.

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