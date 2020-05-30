Раду просят создать Независимого регулятора в сфере транспорта

Всеукраинское объединение организаций работодателей транспорта "Федерация работодателей транспорта Украины" обратилась к председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры по доработке законопроекта о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта. По мнению экспертов, данный законопроект содержит многочисленные недостатки, которые могут привести к ухудшению экономической ситуации в транспортной отрасли Украины.

В частности, модель НКРТ, предложенная Министерством инфраструктуры Украины, не обеспечивает независимости этого органа, поскольку беспристрастность НКРТ должна гарантироваться реальным наличием специального статуса этого органа, особым порядком отбора, назначением и освобождением председателя и членов НКРТ (а именно – конкурсной комиссией, которая должна формироваться по квотному принципу от различных ветвей власти), особым порядком финансирования органа и принятия решений.

Предложенная законопроектом концепция предусматривает предоставление НКРТ слишком широкого круга полномочий. В частности, в части установления цен и тарифов для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на смежных рынках, цены на которые сейчас свободны. Следовательно, предложенный подход идет в разрез с целью создания независимых регуляторов, деятельность которых связывается с регулировкой монопольных, а не конкурентных рынков.

Сегодня бизнес, представители работодателей транспорта и потребители транспортных услуг, имеют наработки собственной редакции проекта Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта", в которой указанные выше недостатки устранены. Законам обеспечена реальная независимость НКРТ через специальный статус этого органа; предусмотрен особый порядок отбора, назначения и увольнения председателя и членов НКРТ (а именно – конкурсной комиссией, которая должна формироваться по квотному принципу от различных ветвей власти); предусмотрен особый порядок финансирования НКРТ и тому подобное.

Федерация работодателей транспорта Украины готова присоединиться к процессу доработки законопроекта о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование на транспорте, для скорейшего принятия Верховной Радой Украины качественного законопроекта и надеется на активное и всеобъемлющее участие комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры по разработке и принятия закона "о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта".

Напомним, 7 мая 2020 на сайте Министерства инфраструктуры Украины был повторно обнародован проект Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта", который должен обеспечить государственное регулирование деятельности на рынках естественных монополий и смежных рынках в сфере транспорта, в частности с вопросами формирования ценовой (тарифной) политики и определены принципы государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и смежных рынков с участием субъектов естественных монополий в сфере транспорта.