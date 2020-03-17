Мэр города Камянское Андрей Белоусов призвал Верховную Раду внести изменения в закон №3220 в части отмены уплаты налога на землю.

Видеообращение он опубликовал на странице в Facebook, возмутившись тем, что бизнес освободили от уплаты налогов на землю, который "на 100% зачисляется в местные бюджеты".

"Я понимаю, когда освобождается от уплаты налога на землю мелкий и средний бизнес... Но не понимаю, почему освобождаются крупные промышленные предприятия, которые сейчас продолжают работать и реализовывать свою продукцию. Только по городу Камянское за два месяца вот этих каникул мы не дополучим 100 миллионов гривен", – сказал Белоусов.

По его словам, оставшиеся в бюджете средства "не позволят нам даже в полном объеме выплачивать зарплату нашим бюджетникам".

"Я хотел бы попросить депутатов внести изменения в этот закон и для предприятий, которые продолжают работать, чтобы они не освобождались от уплаты налогов на землю. Это полностью оголяет местные бюджеты, мы не сможем ничего выполнять и выплачивать зарплату нашим работникам бюджетных учреждений", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине дыру в бюджете в размере 16 млрд грн за 2020 год планируют покрывать за счет борьбы с недобросовестными налогоплательщиками. В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривень.

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