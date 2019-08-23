Ради пенсии: в России чиновник придумал ловкую схему обмана

В России чиновник из Дагестана увеличил свой возраст на 34 года, чтобы получать пенсионные начисления.

Как сообщает Lenta.ru, 28-летний житель села Кулецма, занимающий пост заместителя главы поселения, получил в местном УФМС паспорт с измененной датой рождения.

Также он приобрел поддельную трудовую книжку, где указывалось, что в 1985-1996 годах мужчина работал в колхозе.

В феврале 2018 чиновник написал заявление о назначении трудовой пенсии по старости, которую и стал получать со следующего месяца. Общая сумма выплаченных ему начислений составила более 155 тыс. рублей (59 тыс. грн).

Чиновник получил пенсию на 34 года раньше express-novosti.ru

На данный момент следствие возбудило уголовное дело в отношении мужчины и должностных лиц ОПФР и ОУФМС по Левашинскому району. Чиновника подозревают в мошенничестве, а работников Пенсионного фонда и миграционной службы — в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия будет выплачивать пенсии тем жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые будут зарегистрированы на российской территории.

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