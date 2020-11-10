Рада закупила у россиянки Toyota на 12 млн грн

Автобаза Управления делами аппарата Верховной Рады заключила с ООО "Артсити" соглашение на приобретение 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн гривен.

Харьковская фирма является официальным дилером Toyota и через "Укр-Фин-Групп" ее владельцами указаны Диана Дунаева и россиянка Лариса Атапина. Об этом сообщают "Наші гроші".

Приобретены десять авто в комплектации "комфорт" по 895 тыс. гривен и четыре – в комплектации "элеганс" по 896 тыс.гривен.

Машины должны быть с подогревом передних сидений, датчиками парковки спереди и сзади и камерой заднего вида, климат-контролем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный банк Украины заказал внедорожник Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge за 2,4 млн гривен. Тендер на поставку авто выиграл "Автосамит на Столичном".