Рада заказала Toyota Camry на 12 млн грн: топ самых дорогих закупок авто в Украине

В Украине самую масштабную закупку автомобилей за государственные средства по итогам 2020 года осуществило Управления делами аппарата Верховной Рады. Для народных депутатов приобрели 14 Toyota Camry на 12,5 млн гривен.

Предусмотрено два варианта комплектации авто: Comfort стоимостью 895 тысяч и Elegance – по 896 тысяч гривен. Об этом сообщает "Слово і Діло".

Три Toyota Camry на 2,7 млн гривен приобрело Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Легковые автомобили приобретены для секретаря министерства и заместителей руководителя центрального органа исполнительной власти.

Кроме того, в Государственном бюро расследований закупили два Land Cruiser 150 Prado за 2,1 млн гривен. Toyota Land Cruiser через государственные закупки приобрели и "Надра Украины". Стоимость иномарки – 1,2 млн гривен.

В Службе автомобильных дорог в Днепропетровской области и Запорожском машиностроительном конструкторском бюро "Прогресс" приобрели по одной Toyota Highlander – авто обошлись бюджету в 1,6 млн каждая.

Опубликован топ самых дорогих закупок авто в Украине "Слово і Діло"

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в Украине разгорелся скандал вокруг закупки "Укравтодором" нескольких внедорожников. Компания собиралась потратить 3,5 млн грн на премиальные автомобили Toyota – Land Cruiser Prado и Highlander.

В тендере на закупку Toyota Land Cruiser Prado заказчик прописал, что авто должно иметь 4-литровый двигатель, кожаный салон, руль с декоративными вставками, иллюминацию интерьера, климат и круиз-контроли, аудиосистему Toyota Touch 2, интеллектуальные средства безопасности. На внедорожник "Укравтодор" должен был потратить 1,8 млн грн.

Впоследствии, Служба автомобильных дорог в Запорожской области по результатам тендера заказала в ООО "Техноцентр" Навигатор " два внедорожника на общую сумму 2,38 млн гривен.

Речь шла о внедорожнике Hyuindai Santa Fe TM 2.2 VGT CRDI 4WD 8AT в комплектации Premium 2020 выпуска.

После огласки в обществе Глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил, что тендер на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado отменен. Одновременно с этим были инициированы дополнительные проверки аналогичных закупок.