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14 апреля • обновлено в 10:08
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Рада выделила на борьбу с коронавирусом 64 млрд: куда пойдут деньги

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Верховная Рада Украины внесна изменения в государственный бюджет и создала Фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 миллиардов гривен.

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Об этом на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции рассказал министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По его словам, эти средства предусмотрены на дополнительные выплаты медицинским работникам (повышение до 300%) и приобретение медицинского оборудования – аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты, медпрепаратов, которые используются непосредственно в лечении больных СOVID-19.

Рада выделила на борьбу с коронавирусом 64 млрд: куда пойдут деньги

Кроме того, эти средства предусмотрены для выплат украинцам, которые потеряли работу из-за коронакризиса, предоставление единовременного пособия членам семей медицинских работников, погибших от коронавируса и пополнение резервного фонда госбюджета, который предлагается увеличить на 3 млрд гривен.

Эти средства, по словам Степанова, также пойдут на расходы местных бюджетов на осуществление обсервации людей, которые приезжают из-за рубежа.

Как сообщал OBOZREVATEL, бюджет Украины на 2020 год полностью переписали из-за пандемии коронавируса по всему миру. Новые цифры разработали с учетом сокращения ВВП на 3,9%, падением доходов на 120 млрд грн и роста дефицита госбюджета.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
куда пойдут деньги,в смысле на какой или чей счет?
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
50 млрд на карман.
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