Верховная Рада ужесточила штрафы для фур: за что будут наказывать

Верховная Рада приняла в целом законопроект №1047, который предусматривает увеличение штрафов для перегруженных фур, которые таким образом повреждают украинские дороги.
Депутаты приняли решение поддержать законопроект за основу ("за" отдали голоса 323 нардепа), а после и в целом ("за" проголосовал 331 человек), передает пресс-служба парламента.
Авторами документа выступают восемь депутатов парламента от "Слуги народа" во главе с Александром Кубраковым.
Предполагается, что перегруженные фуры будут платить штрафы от 8,5 до 34 тыс. грн, при этом чем больше перевес, тем больше будет штраф.
Если вес фуры на 5-10% больше позволенного, штраф составит 8,5 тыс. грн, если на 10-20% больше – 17 тыс. грн, более 20% – 34 тыс. грн.
Деньги, полученные от уплаты этого штрафа, намерены перечислять в государственный дорожный фонд. Отметим, что сейчас в Украине за перегруз фур предусмотрен штраф в размере 510-680 грн.
При этом ответственен за перевес фуры – владелец автомобиля (человек или компания). Если речь идет об авто на еврономерах – то человек, который ввез транспорт в Украину.
Отказ уплатить штраф или обжалование соответствующего постановления – причина запретить въезд иностранцу в Украину.
Согласно законопроекту, если водитель пассажирского или грузового транспорта проигнорировал просьбу остановиться представителя Госслужбы по безопасности на транспорте – ему грозит штраф 3400 грн или лишение права управления на 3-6 месяцев.
Перегруз фуры может быть зафиксирован автоматически. Тогда тому, кто считается водителем, пришлют постановление о штрафе по почте.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что на запорожской трассе водителю фуры за перегруз выписали около 14 тысяч евро штрафа.
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