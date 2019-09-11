Верховная Рада ужесточила штрафы для фур: за что будут наказывать

Верховная Рада приняла в целом законопроект №1047, который предусматривает увеличение штрафов для перегруженных фур, которые таким образом повреждают украинские дороги.

Депутаты приняли решение поддержать законопроект за основу ("за" отдали голоса 323 нардепа), а после и в целом ("за" проголосовал 331 человек), передает пресс-служба парламента.

Авторами документа выступают восемь депутатов парламента от "Слуги народа" во главе с Александром Кубраковым.

Предполагается, что перегруженные фуры будут платить штрафы от 8,5 до 34 тыс. грн, при этом чем больше перевес, тем больше будет штраф.

Если вес фуры на 5-10% больше позволенного, штраф составит 8,5 тыс. грн, если на 10-20% больше – 17 тыс. грн, более 20% – 34 тыс. грн.

Деньги, полученные от уплаты этого штрафа, намерены перечислять в государственный дорожный фонд. Отметим, что сейчас в Украине за перегруз фур предусмотрен штраф в размере 510-680 грн.

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При этом ответственен за перевес фуры – владелец автомобиля (человек или компания). Если речь идет об авто на еврономерах – то человек, который ввез транспорт в Украину.

Отказ уплатить штраф или обжалование соответствующего постановления – причина запретить въезд иностранцу в Украину.

Согласно законопроекту, если водитель пассажирского или грузового транспорта проигнорировал просьбу остановиться представителя Госслужбы по безопасности на транспорте – ему грозит штраф 3400 грн или лишение права управления на 3-6 месяцев.

Перегруз фуры может быть зафиксирован автоматически. Тогда тому, кто считается водителем, пришлют постановление о штрафе по почте.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что на запорожской трассе водителю фуры за перегруз выписали около 14 тысяч евро штрафа.

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