Коллизия с поправками: "слуги народа" со второй попытки изменили Бюджетный кодекс

Верховная Рада Украины со второй попытки внесла изменения в Бюджетный кодекс-2021. При первом голосовании нардепы утвердили правки, которые привели к правовой коллизии с акцизами на топливо для местных бюджетов.

При повторном голосовании за законопроект №4100-Д "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" проголосовало 320 нардепов. Без этого закона парламент не может принять Госбюджет на 2021 год.

Несогласованность проголосованных правок привела к правовой коллизии

Одна правка предусматривала сохранение 13,44% акциза на топливо в общих фондах бюджетов местного самоуправления на 1 год как временная мера, а вторая – на постоянной основе. При этом вторая правка не забирала сумму из доходов Госбюджета.

После этого в Раде объявили перерыв. За это время финансовый комитет подготовил изменения в бюджет и технические правки в Бюджетный кодекс.

В Раде объявлен перерыв Telegram Железняка

"Во время голосования Бюджетного кодекса 4100-д был проголосован ряд правок по местным акцизам. Вышла небольшая правовая коллизия.

2. Также эти правки повлияли на баланс всего бюджета 2021 года. На те же субвенции областям.

3. В эти минуты заседает бюджетный комитет и пытается найти выход, как теперь сбалансировать бюджет.

4. Также, видимо, придется ещё раз вернуться к голосованию за Бюджетный кодекс", – пояснил в своем Telegram-канале нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Нардепы допустили коллизию с бюджетом Telegram Железняка

Рада поддержала поправку о перераспределении 40% средств, которые поступают из Дорожного фонда в областные бюджеты, на строительство дорог коммунального и местного значения. За соответствующую поправку проголосовали 236 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

"35% Дорожного фонда идет на места, в области. Мы предлагаем 40% этих средств, которые будут поступать в области, на места, направлять исключительно на строительство дорог коммунального и местного значения. Раньше этой нормы не было", – пояснил в ходе рассмотрения законопроекта член комитета по вопросам бюджета Юрий Кузбит.

Что еще предусматривает документ

Законопроект, в частности, определяет особенности предоставления госгарантий и управления государственными ценными бумагами. По сравнению с редакцией в первом чтении комитет поддержал исключение нормы о праве Минфина проводить операции с ценными бумагами сверх определенного Госбюджетом объема.

Среди прочего законопроект также позволяет Казначейству привлекать средства Единого казначейского счета (ЕКС) для покрытия временных кассовых разрывов общего фонда госбюджета.

Предусматривается, что не путем законодательного нормирования, а отдельными решениями правительства будут определяться вопросы, касающиеся поступлений и расходов бюджета, государственного долга, государственных ценных бумаг.

Кроме этого, предусмотрено предоставление права на получение в аренду государственного и коммунального имущества без проведения аукциона, если арендатор собирается оказывать услуги с целью борьбы и противодействия распространению коронавируса.

Что предусматривает бюджет на 2021 год

Основные показатели, которые коснутся украинцев:

цены вырастут до 7,3%;

доллар подорожает до 29,1 грн/$;

минималка увеличится до 6500 грн;

пенсия увеличится до 1934 грн.

Законопроект ко второму чтению утвердили на Кабмине 26 ноября. За документ проголосовали почти единогласно. Единственный, кто воздержался, – глава Минздрава Максим Степанов. Из бюджета вычеркнули повышение зарплат врачам, поэтому чиновник выступил против.

Напомним, 5 ноября Верховная Рада 275 голосами приняла законопроект о бюджете страны в первом чтении. Большинство из тех, кто поддержал законопроект – "слуги народа" (209 голосов). При этом ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Голос" документ не поддержали.

О том, чего ждать от бюджета Украины на 2021 год, читайте в материале OBOZREVATEL.