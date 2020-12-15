Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс: нардепы провалили самую скандальную правку

Верховная Рада Украины внесла изменения в Бюджетный кодекс-2021. Нардепы отказались вносить самую скандальную правку о зачислении акциза на топливо в общий фонд бюджета, а не в местные бюджеты.

"За" законопроект №4100-Д "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" проголосовало 311 нардепов. Без этого закона парламент не смог бы принять госбюджет на 2021.

В частности, парламент поддержал поправку нардепа от "Голоса" Галины Васильченко о возвращении местному самоуправлению доли от акциза на топливо.

Норма предусматривает, что в 2021 году 13,44% акцизного налога с украинского и импортного топлива зачисляются в общий фонд бюджетов местного самоуправления автоматически.

"Установить, что в 2021 году, как исключение из положений пунктов 1 и 2 части третьей статьи 29 настоящего Кодекса, 13,44 процента акцизного налога с произведенных в Украине полного и 13,44 процента акцизного налога с ввезенного на таможенную территорию Украины полного в порядке , определенном Кабинетом Министров Украины, зачисляются в общий фонд бюджетов местного самоуправления автоматически", – говорится в тексте поправки.

Также Рада поддержала поправку о перераспределении 40% средств, которые поступают из Дорожного фонда в областные бюджеты, на строительство дорог коммунального и местного значения. За соответствующую поправку проголосовали 236 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

"35% Дорожного фонда идет на места, в области. Мы предлагаем 40% этих средств, которые будут поступать в области, на места, направлять исключительно на строительство дорог коммунального и местного значения. Раньше этой нормы не было", – пояснил в ходе рассмотрения законопроекта член комитета по вопросам бюджета Юрий Кузбит.

Что еще предусматривает документ

Законопроект, в частности, определяет особенности предоставления госгарантий и управления государственными ценными бумагами. По сравнению с редакцией к первому чтению комитет поддержал исключение нормы о праве Минфина проводить операции с ценными бумагами сверх определенного госбюджетом объема.

Среди прочего законопроект также позволяет Казначейству привлекать средства Единого казначейского счета (ЕКС) для покрытия временных кассовых разрывов общего фонда госбюджета.

Предусматривается, что не путем законодательного нормирования, а в отдельных решениях правительства будут определяться вопросы, касающиеся поступлений и расходов бюджета, государственного долга, государственных ценных бумаг.

Кроме этого, предусмотрено предоставить право на получение в аренду государственного и коммунального имущества без проведения аукциона, если арендатор собирается предоставлять услуги с целью борьбы и противодействия распространению коронавируса.

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Что предусматривает бюджет на 2021 год

Основные показатели, которые коснутся украинцев:

цены вырастут до 7,3%;

доллар подорожает до 29,1 грн/$;

минималка увеличится до 6500 грн;

пенсия увеличится до 1934 грн.

Законопроект ко второму чтению утвердили на Кабмине 26 ноября. За документ проголосовали почти единогласно. Единственный, кто воздержался, – глава Минздрава Максим Степанов. Из бюджета вычеркнули повышение зарплат врачам, поэтому чиновник выступил против.

Напомним, 5 ноября Верховная Рада 275 голосами приняла законопроект о бюджете страны в первом чтении. Большинство из тех, кто поддержал законопроект – "слуги народа" (209 голосов). При этом ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Голос" документ не поддержали.

О том, чего ждать от бюджета Украины на 2021 год, читайте в материале OBOZREVATEL.