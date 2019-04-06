Рада "устроила" амнистию для "черных" лесорубов в Украине: что известно

Народные депутаты Украины допустили ошибку в законе об усилении ответственности за незаконную вырубку леса.

Это стало причиной того, что уже 31 уголовное дело закрыли в Украине с начала 2019 года. Об этом сообщили активисты и народные депутаты во время пресс-конференции в "Украинском кризисном медиа-центре", передает "Громадське".

Вся проблема в том, что в принятом Радой законе содержится норма, согласно которой, уголовную ответственность за незаконную вырубку леса предусматривают только в случае причинения существенного вреда окружающей среде, составляющего 2000 необлагаемых минимумов (1,92 млн грн, или $71 тыс.).

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"При этом ошибочно или умышленно не учли, что в уголовном законодательстве необлагаемый минимум составит не 17 грн ($0,63), а 960 грн ($35,5). Как следствие, сейчас декриминализированы все незаконные вырубки, где нанесенный ущерб составляет менее 2 млн грн ($74 тыс.)", — говорится в заявлении активистов.

Они забили тревогу, так как, по их прогнозам, в дальнейшем количество закрытых уголовных дел будет только расти.

"Несовершенное решение парламента, которое имело целью повысить ответственность за незаконную вырубку и контрабанду леса, привело к своеобразной амнистии для "черных" лесорубов. В текущих условиях за ущерб менее чем на 2 млн грн ($74 тыс.) предполагается только административный штраф. Нужно срочно найти техническое решение проблемы", – заявил народный депутат Украины Остап Еднак.

Активисты предлагают решить эту проблему, приняв уточняющие законы об определении размера существенного вреда окружающей среде. Также там предлагают увеличить административный штраф за первую вырубку не менее чем в 10 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских Карпатах набрала угрожающих масштабов незаконная вырубка лесов, что наносит огромный ущерб уникальной природе и экономике региона.

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